Ad Affari Tuoi, il Dottore chiede di parlare al telefono con Enrico: “Perché hai accettato la mia offerta?”

Ad Affari Tuoi, la partita di Enrico dalla insieme alla fidanzata Elena. Dopo aver accettato il cambio e scelto il pacco con il numero del nonno, arriva a un finale da brividi: con quale cifra è tornato a casa.

Ad Affari Tuoi, la partita di Enrico dall'Emilia Romagna. Ha 38 anni e nella vita lavora come pescatore insieme a suo padre, allevando vongole veraci. Stasera, giovedì 29 gennaio, gioca con il pacco numero 14 insieme alla fidanzata Elena. Il jackpot di Gennarino vale 1000 euro, mentre l'invenzione di Herbert Ballerina è il calendario anti-crisi, che arriva fino al 21 del mese: "Per aiutare quelli che non arrivano a fine mese".

La partita di Enrico insieme alla fidanzata Elena

La partita di Enrico inizia benissimo dal pacco 9 della Toscana, che contiene Gennarino: già i primi 1000 euro portati a casa. Dopo continua pure meglio perché fa fuori i 200 euro. I tre tiri successivi si alternano tra blu e rossi, ma purtroppo trova anche i 300mila euro. Il Dottore chiama puntuale e offre 30mila euro, ma la coppia rifiuta. Dopo arriva un'altra batosta con i 100mila euro e la partita vede a quel punto più pacchi bassi rispetto a quelli con le cifre alte. "Enrico è un po' teso, pescatore, uomo di mare, non è abituato a questo circo", racconta De Martino. Poi svela che il Dottore offre il cambio: Enrico accetta e prende il 17.

Il gioco continua e il romagnolo fa fuori il pacco nero, ma anche i 200mila euro. Ora gli restano solo tre pacchi rossi contro ben sei blu. A un certo punto, finalmente, esce lo zero e in studio si balla. Ma il lieto fine è ancora lontano e il dDttore per 4 tiri offre 10mila. I due fidanzati decidono di continuare.

Il finale di partita di Enrico che accetta l'offerta

Come mossa successiva, il concorrente decide di aprire il suo pacco originario, che era il 14: scopre che conteneva solo 100 euro. Nel 16 della Calabria c'è il pacco ballerina, entra in studio Martina Miliddi prima della nuova chiamata del Dottore, che offre ancora il cambio, ma Enrico rifiuta. Spiega perché ha scelto proprio il 17: "È il numero scelto da mia figlia ed è il numero di mio nonno che non c'è più", dice visibilmente commosso. Dopo aver detto no anche a 17mila euro si arriva al tiro finale con 75mila euro da una parte e 50 euro dall'altra, il Dottore offre 26mila euro e lui accetta.

A quel punto, il Dottore fa una cosa atipica e chiede a De Martino di poter parlare al telefono con Enrico: dalle risposte del pacchista deduciamo gli abbia chiesto il perché di quella scelta. "Non volevo tornare a casa con niente, ma sento che nel 17 ci sono 75mila euro", risponde lui. Aveva ragione: nel 17 c'erano proprio 75mila euro.