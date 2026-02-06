Ascolti tv 5 febbraio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia, De Martino batte Gerry Scotti

Chi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai1 e Striscia la notizia trasmesso su Canale5. In access prime time, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri giovedì 5 febbraio.

Gli ascolti TV della giornata di ieri, giovedì 5 febbraio. Per quanto riguarda la prima serata, Rai1 ha proposto la fiction Don Matteo 15. Su Canale 5 è andato invece in onda un nuovo appuntamento con Striscia la Notizia – La voce della presenza, guidato da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti. Per l'access prime time, si è rinnovato lo scontro tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti. Di seguito, tutti i dati Auditel delle reti generaliste per la giornata di ieri.

La gara dello share tra Don Matteo 15 e Striscia la Notizia – La voce della presenza. Nel prime time del 5 febbraio, Rai1 ha trasmesso un nuovo episodio della serie Don Matteo 15, con protagonisti Raoul Bova, Nino Frassica e Nathalie Guetta. La fiction ha ottenuto una vittoria schiacciante sulla concorrenza, collezionando 4.055.000 spettatori pari al 23.2%. Su Canale 5, la puntata di Striscia la Notizia – La voce della presenza ha interessato 4.055.000 spettatori pari al 23.2%.

Nell'access prime time, confronto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. Su Rai1, il consueto gioco dei pacchi presentato da Stefano De Martino ha visto protagonista Anna, concorrente della Regione Veneto. La trasmissione ha intrattenuto 4.887.000 spettatori (22.4%) dalle 20:48 alle 21:42. Un vero faccia a faccia con Canale 5, dove La ruota della fortuna, condotta da Gerry Scotti insieme a Samira Lui, ha ottenuto 4.845.000 spettatori pari al 22.2% dalle 20:47 alle 21:51.

I risultati Auditel delle altre emittenti generaliste per la serata di ieri. Su Rai2, il film Un piccolo favore ha registrato 444.000 spettatori pari al 2.4%. Rai3 ha proposto Splendida Cornice: ottima prova per Geppi Cucciari che ha convinto 929.000 spettatori (5.8%). Per quanto riguarda Italia1, la partita Atalanta – Juventus è stata vista da 3.348.000 spettatori con il 16.3%. Su Rete4, lo spazio dedicato all'approfondimento di Dritto e rovescio con Paolo Del Debbio ha segnato 929.000 spettatori (5.8%). Sul Nove, Only Fun – Comico Show ha raccolto 568.000 spettatori con il 3.4%. Infine, su La7, la puntata di Piazzapulita condotta da Corrado Formigli è stata seguita da 835.000 spettatori e il 5.9%.