Ad Affari Tuoi la clamorosa partita di Anna, Herbert Ballerina al notaio: “Non è mai successo, annulliamola”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di stasera, giovedì 5 febbraio 2026, Anna della Regione Veneto. Da Altavilla Vicentina, lavora con gli animali, in particolare bovini. Ha giocato accompagnata dal marito, sposato l'anno scorso. Dopo una partenza sfortunatissima, Anna ha cambiato tre volte il suo pacco prima di accettare l'ultimissimo assegno proposto dal dottore dal valore di 26mila euro. Il suo pacco, sul finale, conteneva solo 20 euro.

La partita di Anna ad Affari Tuoi del 5 febbraio

La partenza è stata un disastro. Con i primi sei tiri a disposizione, Anna ha eliminato dal tabellone il pacco nero dal valore di 200mila euro, 200mila euro, 50mila euro, 15mila euro, 30mila euro e 300mila euro. Il dottore ha proposto il cambio, e la coppia ha deciso di accettare: lasciano il 15 e prendono il 2. Il loro ex pacco conteneva 10mila euro. Con gli altri tiri a disposizione, ha aperto i pacchi da 100mila euro e quello contenente Gennarino. Davanti alla strage di pacchi rossi, Herbert Ballerina si è rivolto al notaio: "Non è mai successo, bisogna annullare la partita", ha commentato.

Per sei tiri, il dottore ha offerto 9mila euro: rifiutati. Anna ha aperto i pacchi da 50 euro, il pacco ballerina, 10 euro, 0 euro, millecosce (pacco speciale ideato da Herbert Ballerina) e 100 euro e il dottore ha proposto il cambio. "Il numero 2 è importante, lo vedo ovunque da tre anni, da quando è mancato il mio cane. Ho pensato che volesse dire qualcosa, però credo che questo sia il momento di rigiocarcela e scegliere un altro numero", ha commentato Anna prima di lasciare il suo pacco e continuare la partita con il numero 11. Il suo pacco conteneva 20mila euro.

Il finale di Anna che accetta l'assegno e torna a casa con 26mila euro

Il dottore ha proposto ad Anna 10mila euro, ma lei ha scelto di tritare l'assegno. Subito dopo è stato eliminato dal tabellone il pacco da 200 euro e il dottore ha offerto il cambio, accettato. Anna ha lasciato l'11 per il numero 7. Ma ha scelto di non aprire il suo ex pacco: bene ha fatto perché con il tiro a disposizione ha aperto quello contenente 1 euro. Arrivata in finale con 75mila euro e 20 euro, il dottore ha proposto un assegno da 26mila euro. "Per come siamo partiti, non me l'aspettavo. Io non me la sento di rischiare, ho rischiato 10 infarti. Per come è andata la partita, io accetto l'offerta" ha dichiarato Anna. Il suo pacco conteneva 20 euro.