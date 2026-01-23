Ascolti tv giovedì 22 gennaio: chi ha vinto tra Don Matteo 15 e Striscia La Notizia

Gli ascolti tv di giovedì 22 gennaio 2026. Chi ha vinto tra Don Matteo 15 in onda su Rai 1 e Striscia La Notizia, in prima serata su Canale5. I dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ascolti TV ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri sera, giovedì 22 gennaio 2026, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. In particolare, la sfida in termini di ascolti tv tra la nuova puntata di Don Matteo 15, in prima serata su Rai 1, e il debutto di Striscia La Notizia in prima serata, su Canale5.

La fiction di successo con Raoul Bova protagonista nei panni di Don Massimo, in onda su Rai 1, ha registrato ieri sera 3.770.000 spettatori pari al 22.8% di share. Vince contro il tg satirico di Antonio Ricci, tornato in tv in prime time sulla rete ammiraglia Mediaset con sei veline, Maria De Filippi inviata per una sera e con il Tapiro a Rosario Fiorello, che ha totalizzato 2.783.000 spettatori con uno share del 18.6%.

Vediamo gli ascolti delle altre reti generaliste. Ore 14 Sera in onda su Rai 2 ha registrato 671.000 spettatori pari al 4.8% di share. Splendida Cornice su Rai3 ha raggiunto 992.000 spettatori (6.2% di share). Safe House – Nessuno è al sicuro su Italia1 ha totalizzato 674.000 spettatori con il 3.8%, mentre Diritto e Rovescio su Rete4 ha raggiunto 661.000 spettatori (5%). La partita di Europa League Celta Vigo contro Lille, in onda su Tv8, ha totalizzato 405.000 spettatori (2.1%), Un principe per Natale sul NOVE ha registrato 306.000 spettatori con l’1.7% di share. Piazzapulita su La7 ha raggiunto 809.000 spettatori e il 5.7% di share.

Affari Tuoi sorpassa La Ruota della Fortuna

Anche ieri, giovedì 22 gennaio 2026, è andata in scena la sfida nella fascia access prime time tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna. Il gioco dei pacchi di Stefano De Martino, con la partita di Miriam, in onda su Rai 1 ha registrato 5.270.000 spettatori pari al 24.7% di share. Il game show di Gerry Scotti, affiancato in studio da Samira Lui, ha registrato invece 5.201.000 spettatori pari al 24.4% di share.