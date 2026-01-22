Ad Affari Tuoi, Miriam non rischia e accetta 150mila euro: “Sono del Sud, per sposarmi servono tanti soldi”

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 22 gennaio, la partita di Miriam dalla Basilicata insieme al compagno Francesco. Ai due servono i soldi per sposarsi e, arrivati alla fine, scelgono di non rischiare e accettare l’offerta del Dottore. Quando avevano nel loro pacco.

Nella puntata di Affari Tuoi di giovedì 22 gennaio, la partita di Miriam dalla Basilicata insieme al compagno Francesco, che lavora all'Agenzia delle Entrate. I due stanno insieme da otto anni e hanno due figlie, non sono ancora sposati: "Miriam sogna il matrimonio, Francesco pensa sia un dispendo di energia e soldi", racconta Stefano De Martino. Stasera gioca con il pacco numero 19 e nella vita fa la docente.

La partita di Miriam ad Affari tuoi del 22 gennaio

La partita di Miriam comincia dal pacco 1 del Friuli Venezia Giulia, che contiene 20mila euro, seguito dai 10 euro contenuti in quello della Sicilia. I quattro tiri successivi si alternano tra blu e rossi: 1 euro, 50 euro, 10mila e 200 euro. Il podio al momento è salvo e le campane suonano a festa, il Dottore chiama e offre 40mila euro: "Noi viviamo al Sud, un matrimonio con questi non lo facciamo", spiega la pacchista, e rifiuta. Dopo arriva la batosta con i 200mila che vanno via, e poco dopo succede lo stesso con i 100mila. Accantonata anche l'offerta da 30mila euro, il Dottore per un tiro sale a 35mila, ma la coppia è convinta ad andare avanti.

Miriam, Francesco e Stefano De Martino ballano al centro dello studio

Miriam va in crisi quando poco dopo le viene proposto il cambio, ma alla fine sceglie di restare fedele al suo pacco 19. Dopo qualche mossa indovinata, a Miriam restano solo due pacchi blu e il Dottore torna alla cifra di partenza di 40mila euro, ma dicono ancora no. Fatti fuori anche i 500 euro, le rimane solo un pacco blu ed è lo zero, ma c'è anche ancora il pacco nero.

Il finale di partita di Miriam che accetta l'offerta

Per un tiro, il Dottore offre 45mila euro, è l'offerta più alta della serata: 45mila euro. Ma per Miriam "sono ancora pochi per il matrimonio". Nel 7 del Molise c'è il pacco nero, che stasera conteneva solo 100 euro. Alla fine, Miriam e il suo compagno arrivano al tiro conclusivo con 50mila euro da una parte e 300mila dall'altra. L'ultima mossa del Dottore è un'offerta da 150mila euro: Miriam e Francesco accettano. Il loro pacco 19 ne conteneva "solo" 50mila.