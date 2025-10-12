Ascolti tv 11 ottobre, chi ha vinto tra Estonia-Italia e Tu Si Que vales: i dati di Ballando in seconda serata

Gli ascolti tv di sabato 11 ottobre. La partita Estonia-Italia in prima serata su Rai1 ha battuto Tu Si Que Vales in onda su Canale 5. Ballando con le Stelle in seconda serata ha raggiunto 2.090.000 spettatori (24.1% di share). Nessuna sfida tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, perché il programma di Stefano De Martino non è andato in onda.

Gli ascolti tv di sabato 11 ottobre. Nella serata d ieri, il palinsesto ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, film e informazione. L'ormai consueta sfida tra Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna e Stefano De Martino con Affari Tuoi non c'è stata perché quest'ultimo non è andato in onda per lasciare spazio alla partita Estonia- Italia. Una serata diversa anche per Ballando con le Stelle e Tu Si Que Vales: il programma condotto da Milly Carlucci è andato in onda eccezionalmente in seconda serata e non si è confrontato con il talent di Canale 5. Tutti i dati Auditel della serata.

La ruota della Fortuna senza Affari Tuoi con Stefano De Martino

Nella serata di sabato 11 ottobre, Affari Tuoi non è andato in onda per lascare spazio alla partita Estonia-Italia, trasmessa su Rai1 dalle ore 20.30. Il game show con Stefano De Martino, quindi, ieri sera non ha sfidato Gerry Scotti e la sua Ruota della fortuna su Canale 5. Da settimane ormai è il quiz di Canale 5 ad avere la meglio nell'access prime time, totalizzando un maggior numero di spettatori, anche se con il passare dei giorni la differenza sembra diventare sempre meno significativa. Ad esempio, nella serata di venerdì 10 ottobre, La ruota della fortuna ha battuto Affari Tuoi con 4.819.000 spettatori pari al 24.3% di share contro 4.556.000 spettatori e il 23% di share. Nella serata di ieri, 11 ottobre, La ruota della fortuna ha totalizzato 4.146.000 spettatori e il 22.5% di share.

La sfida agli ascolti tv tra Estonia- Italia e Tu Si Que Vales

Nella prima serata di sabato 11 ottobre, su Canale 5 è andata in onda un'altra puntata di Tu Si Que Vales. Il programma nelle scorse settimane aveva battuto agli ascolti tv, anche se con poca distanza, il consueto appuntamento di Rai1 con Ballando con le Stelle. Ieri sera, al posto di Ballando con le stelle, in prima serata è stata trasmessa la partita Estonia-Italia di qualificazione ai mondiali. La partita è stata vista 6.588.000 spettatori pari al 36.5% di share, mentre il programma condotto da Maria De Filippi si è fermato a 3.996.000 spettatori con uno share del 27.5%.

I dati di Ballando con le Stelle in seconda serata

Eccezionalmente, Ballando con le Stelle è andato in onda su Rai1 in seconda serata, dopo la partita Estonia-Italia. Il programma condotto da Milly Carlucci è quindi iniziato alle 22.50 ed è continuato fino alle 2 di notte. Nessuna coppia è stata eliminata, mentre due sono risultate vincitrici a parimerito. Per via di questo cambio di programmazione, il talent show non ha sfidato agli ascolti tv Tu Si Que Vales, come invece è stato per le scorse settimane. La terza puntata è stata vista da 2.090.000 spettatori pari al 24.1%