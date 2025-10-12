Ballando con le stelle 2025, nessuno eliminato: la classifica dopo la terza puntata

Nessuna coppia eliminata nella terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 11 ottobre. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice e Barbara D’Urso e Carlo Aloia sono state le due coppie vincitrici parimerito. Riceveranno un bonus di 10 punti la prossima settimana.

Nessuna coppia è stata eliminata nella terza puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 11 ottobre si Rai1. Ballerino per una notte Fefè De Giorgi, che si è esibito davanti al pubblico e alla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Le due coppie vincitrici sono state Francesca Fialdini-Giovanni Pernice e Barbara D'Urso-Pasquale la Rocca, come ha annunciato Milly Carlucci dopo il verdetto della giuria e del pubblico da casa. Ultimi, con una penalità di 10 punti per la prossima serata , Marcella Bella con Chiquito e Emma Coriandoli con Simone di Pasquale.

Chi è il concorrente eliminato nella puntata dell’11 ottobre

Nessuna coppia è stata eliminata nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2025. All'ultimo posto, parimerito, Marcella Bella con Chiquito e Emma Coriandoli con Simone di Pasquale. Nessuno di loro ha lasciato il programma definitivamente, ma entrambe le coppie riceveranno una penalità di 10 punti nella prossima puntata vista la loro posizione in classifica. Il prossimo appuntamento è per sabato 18 ottobre su Rai1, questa volta in prima serata.

La classifica dopo la terza puntata

Di seguito la classifica della terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 11 ottobre. Dopo il parere della giuria e del pubblico a casa, tramite i social, Francesca Fialdini-Giovanni Pernice e Barbara D'Urso-Pasquale la Rocca sono risultate, parimerito, le due coppie vincitrici. La prima era già in cima alla classifica con 76 punti. Alberto Matano ha assegnato il tesoretto alla coppia Martina Colombari e Luca Favilla. Ecco la classifica annunciata da Milly Carlucci a fine puntata: