Ballando con le stelle 2025, nessuno eliminato: la classifica dopo la terza puntata
Nessuna coppia è stata eliminata nella terza puntata di Ballando con le Stelle, andata in onda sabato 11 ottobre si Rai1. Ballerino per una notte Fefè De Giorgi, che si è esibito davanti al pubblico e alla giuria composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Le due coppie vincitrici sono state Francesca Fialdini-Giovanni Pernice e Barbara D'Urso-Pasquale la Rocca, come ha annunciato Milly Carlucci dopo il verdetto della giuria e del pubblico da casa. Ultimi, con una penalità di 10 punti per la prossima serata , Marcella Bella con Chiquito e Emma Coriandoli con Simone di Pasquale.
Chi è il concorrente eliminato nella puntata dell’11 ottobre
Nessuna coppia è stata eliminata nella terza puntata di Ballando con le Stelle 2025. All'ultimo posto, parimerito, Marcella Bella con Chiquito e Emma Coriandoli con Simone di Pasquale. Nessuno di loro ha lasciato il programma definitivamente, ma entrambe le coppie riceveranno una penalità di 10 punti nella prossima puntata vista la loro posizione in classifica. Il prossimo appuntamento è per sabato 18 ottobre su Rai1, questa volta in prima serata.
La classifica dopo la terza puntata
Di seguito la classifica della terza puntata di Ballando con le Stelle, in onda sabato 11 ottobre. Dopo il parere della giuria e del pubblico a casa, tramite i social, Francesca Fialdini-Giovanni Pernice e Barbara D'Urso-Pasquale la Rocca sono risultate, parimerito, le due coppie vincitrici. La prima era già in cima alla classifica con 76 punti. Alberto Matano ha assegnato il tesoretto alla coppia Martina Colombari e Luca Favilla. Ecco la classifica annunciata da Milly Carlucci a fine puntata:
- Francesca Fialdini con Giovanni Pernice 76 punti
- Martina Colombari con Luca Favilla 62 punti
- Barbara D’Urso con Pasquale La Rocca 47 punti
- Andrea Delogu con Nikita Perotti 41 punti
- Filippo Magnini con Alessandra Tripoli 41 punti
- Fabio Fognini con Giada Lini 36 punti
- Rosa Chemical con Erica Martinelli 36 punti
- Beppe Convertini con Veera Kinnunen 35 punti
- Nancy Brilli con Carlo Aloia 34 punti
- Paolo Belli e Anastasia Kuzmina 34 punti
- Marcella Bella con Chiquito 29 punti
- Emma Coriandoli con Simone Di Pasquale 25 punti