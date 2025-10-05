Ascolti TV 4 ottobre: chi ha vinto tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales, Affari tuoi contro La ruota della fortuna

Chi ha vinto tra Ballando con le stelle in onda su Rai1 e Tu sì que vales trasmesso da Canale5. In access prime time la sfida tra Affari tuoi con Stefano De Martino e La ruota della fortuna con Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri sabato 4 ottobre.

Gli ascolti TV di sabato 4 ottobre. In prima serata la sfida tra Ballando con le stelle, programma condotto da Milly Carlucci su Rai1 e Tu sì que vales, trasmissione di Canale5 con Paolo Bonolis, Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi e Sabrina Ferilli. In access prime time Affari tuoi di Stefano De Martino contro La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri sabato 4 ottobre.

La sfida degli ascolti TV tra Ballando con le stelle e Tu sì que vales. Sabato 4 ottobre, in prima serata, Rai1 ha proposto una nuova puntata del programma di Milly Carlucci Ballando con le stelle. A vincere la serata è stata la coppia composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Canale5 ha lasciato spazio a una nuova puntata di Tu sì que vales. La giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto ha giudicato i concorrenti, tra veri talenti ed esibizioni bizzarre.

La ruota della fortuna e Affari tuoi, chi ha vinto tra Gerry Scotti e Stefano De Martino. In access prime time in onda la sfida tra Affari Tuoi e La ruota della fortuna. Stefano De Martino, infatti, è stato chiamato a presenziare in tv anche il sabato, probabilmente per tentare di dare il giusto traino al programma Ballando con le stelle. Quella di ieri è stata la terza puntata consecutiva del gioco dei pacchi con vincite record. Luca dal Friuli Venezia Giulia si è portato a casa 100mila euro. Su Canale5 una nuova puntata de La ruota della fortuna con Gerry Scotti e Samira Lui.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film Omicidi a Mystery Island – Il vincitore prende tutto. Rai3 ha trasmesso Sapiens Un solo pianeta, programma di Mario Tozzi. Su Italia1, in onda L'Era Glaciale 2: Il Disgelo. Rete4 ha proposto il film Stolen. Tv8 ha trasmesso Alessandro Borghese – 4 ristoranti. Sul Nove, Accordi & Disaccordi. Su La7, In altre parole.