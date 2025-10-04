Ad Affari Tuoi è la terza puntata da record, Luca rifiuta 150mila euro ma torna a casa con 100mila

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Puntata surreale quella di Affari Tuoi che va in onda sabato 4 ottobre su Rai1. Il protagonista è Luca Bernardotto, dal Friuli Venezia Giulia, precisamente da Fiume Veneto. Ad accompagnarlo ci sarebbe dovuta essere la fidanzata Yara, che è in dolce attesa e lo sta guardando da casa, dove al suo fianco c'è la nonna Giovannina, a cui il concorrente friulano è legatissimo.

Una partita davvero incredibile quella giocata da Luca che, però, è riuscito a portare fino in fondo le cifre più alte ovvero 100mila e 200mila euro. Per la terza sera di seguito nel game show di Rai1 i concorrenti riescono a portare a casa i cosiddetti "soldi sicuri", aggiudicandosi pacchi dal contenuto piuttosto importante. Luca ha pescato il pacco numero 8, un numero che non è nient'affatto casuale, come è lui stesso a spiegare a Stefano De Martino quando, dopo essere riuscito a trovare una sfilza di blu, si ritrova con soli due pacchi, il suo e quello dell'Abruzzo con il numero 11, che deve essere aperto. In uno ci sono 200mila e l'altro, invece, ne contiene 100mila, non resta che capire in quale si nasconderà la cifra più alta, non prima di conoscere l'immancabile offerta del Dottore.

L'offerta è di quelle che farebbero gola a chiunque, il Dottore è disposto a dare a Luca dal Friuli ben 150mila euro. Il ragazzo è confuso, non sa che fare e riflettendo ad alta voce dice: "Io dico sempre che l’8 mi ha perseguitato, Yara dice che mi ha sempre accompagnato. Faccio di cognome Bernardotto, abito al numero 8, a basket avevo il numero 8 e poi c’è l’11 il mese di Ginevra". Ed è infatti Yara in collegamento ad intervenire dicendo al compagno: "Io credo che tu sappia già come la penso, se ti senti di andare avanti, vai avanti, quello è il tuo numero, e se lo hai pescato, va bene in ogni caso".

Leggi anche Chi è Angelo Russo, il pacchista della Sardegna ad Affari Tuoi

Luca decide di non accettare e quindi rifiuta l'offerta del Dottore, lasciando che tutto vada come ha deciso il destino. Il conduttore avvicinandosi al pacco dell'Abruzzo: "Luca ha rifiutato l’ultimo assegno da 150mila euro e torna a casa dalla sua Yara con il pacco numero 8 in cui stasera ci sono…". C'erano 100mila euro. Per la terza sera di seguito ad Affari Tuoi i concorrenti tornano con uno dei premi più alti a casa.