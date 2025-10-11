Perché Affari tuoi non va in onda stasera e quando torna la sfida con La ruota della fortuna

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Affari tuoi non va in onda stasera, sabato 11 ottobre. Il programma condotto da Stefano De Martino, affiancato dal fido dottore Pasquale Romano, si prende una piccola pausa per esigenze di palinsesto. Stasera, infatti, a partire dalle ore 20:30 Rai1 lascerà spazio a un importante evento sportivo. Al posto di Affari tuoi andrà in onda la partita Estonia – Italia. Spazio dunque agli Azzurri.

La partita valida per i Mondiali di calcio 2026 al posto di Affari tuoi. Stefano De Martino si concederà una piccola pausa sabato 11 ottobre. Dunque stasera non ci sarà la consueta sfida tra il programma di Rai1 e La ruota della fortuna condotta da Gerry Scotti e Samira Lui. Alle ore 20:30, infatti, ci sarà un importante evento sportivo. La partita decisiva tra Estonia – Italia valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026. La Nazionale di Gennaro Gattuso scenderà in campo a Tallinn, a Le Coq Arena. La partita si concluderà intorno alle 22:50, rendendo di fatto impossibile la messa in onda di Affari tuoi. Il programma dei pacchi di Rai1 tornerà in onda regolarmente domenica 12 ottobre alle ore 20:35 su Rai1. E dunque, tornerà anche la sfida con La ruota della fortuna.

Slitta anche la puntata di Ballando con le stelle. Per lasciare spazio al calcio e dunque alla partita tra Estonia e Italia, slitta anche la puntata di Ballando con le stelle. Il programma del sabato sera, condotto da Milly Carlucci, andrà in onda eccezionalmente in seconda serata. L'appuntamento con i ballerini e i concorrenti sarà alle ore 22:50. La puntata dovrebbe concludersi intorno alle 2. L'ospite e ballerino per una notte sarà Ferdinando "Fefè" De Giorgi, l’allenatore della Nazionale Italiana Maschile di Pallavolo. Dalla settimana prossima, Ballando con le stelle tornerà in onda alle ore 21:30 e a fare da traino sarà ancora una volta il programma Affari tuoi, condotto da Stefano De Martino.