A che ora inizia Ballando con le Stelle stasera e a che ora finisce la puntata

Questa sera, sabato 11 ottobre 2025, a causa della partita tra Estonia-Italia, valevole per le qualificazioni ai Mondiali di calcio 2026, la nuova puntata di Ballando con le stelle inizierà più tardi del solito. Il match degli azzurri decisivo per consolidare il cammino verso il Mondiale, in programma per la visione dalle 20.30 su Rai 1, ruberà tempo infatti alla prima parte dello show con Milly Carlucci che ha deciso, però, di andare comunque in onda, in diretta, con la sfida tra le coppie di concorrenti. Slitta, quindi, anche l'orario di termine della puntata.

Dopo i novanta minuti di partita, Rai1 accenderà i riflettori sulla pista da ballo di Ballando con le stelle, in diretta dall'Auditorium Rai del Foro Italico a Roma. Sabato 11 ottobre 2025 il talent show inizierà alle 22.50 e manterrà la sua solita durata: l'orario di chiusura è fissato per le 2:00 di notte.

Tutti i concorrenti scenderanno in pista con i loro partner e le coreografie preparate in settimana: dovranno poi ascoltare il parere dei giudici e sperare in voti alti. Francesca Fialdini e Giovanni Pernice nelle prime due puntate hanno stupito tutti e in entrambe le serate si sono piazzati al primo posto della classifica. Come andrà la terza puntata? Nonostante la partenza tardiva, Carlucci ha deciso di non rinunciare al ballerino per una notte e nell'appuntamento di sabato 11 ottobre in seconda serata accoglierà all'Auditorium del Foro Italiano Ferdinando Fefè De Giorgi, allenatore della Nazionale italiana maschile di pallavolo, fresca campione del mondo. Danzerà sulle note di We Are the Champions, accompagnato dalla ballerina Rebecca Gabrielli. La musica è affidata come sempre alla Paolo Belli Big Band. I brani, suonati live, sono riarrangiati e adattati da Luigi Saccà ai tanti stili di ballo che in ogni puntata le coppie in gara presentano in pista.

Nella puntata di stasera, inoltre, saranno nominati i primi concorrenti candidati all'eliminazione. Fino ad ora nessuna coppia è stata ancora eliminata, ma quel momento si sta avvicinando.