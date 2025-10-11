Ascolti TV 10 ottobre, chi ha vinto tra La ruota della fortuna e Affari tuoi

Gli ascolti tv di venerdì 10 ottobre 2025. Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna in access prime time e gli ascolti tv della prima serata. Ecco tutti i dati Auditel.

Gli ascolti TV di venerdì 10 ottobre. Con un palinsesto che non è ancora del tutto entrato nel vivo, la sfida più attesa resta quella dell'access prime time tra Affari tuoi e La ruota della fortuna. [Da inserire chi ha vinto tra i due programmi]. In prima serata, Canale5 ha proposto la soap turca Tradimento con l'episodio 94 della seconda stagione. Rai1 ha trasmesso lo show musicale Tale e quale Show condotto da Carlo Conti. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di venerdì 10 ottobre.

Chi ha vinto tra Affari tuoi e La ruota della fortuna

Venerdì 10 ottobre, in access prime time, è tornata la sfida che sta sorprendendo gli addetti ai lavori. Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Affari tuoi con Stefano De Martino. Il gioco dei pacchi è stato seguito da .spettatori con il .% di share. Su Canale5 appuntamento con La ruota della fortuna. Il quiz condotto da Gerry Scotti e Samira Lui ha registrato .spettatori pari al .% di share.

La sfida degli ascolti TV tra Tale e quale Show e Tradimento

In prima serata, Rai1 ha proposto Tale e quale Show, lo show musicale condotto da Carlo Conti in cui 10 celebrities si sfidano trasformandosi ogni settimana in un'icona musicale differente. Il programma è stato seguito da .spettatori pari al .% di share. Su Canale5 appuntamento con Tradimento, la soap turca con l'episodio 94 della seconda stagione. La serie si è fermata a .spettatori con il .% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il film 65 Fuga dalla Terra con Adam Driver. La pellicola ha interessato .spettatori pari al .% di share. Rai3 ha proposto Farwest, il programma di approfondimento condotto da Salvo Sottile che ha registrato .spettatori con il .% di share. Italia1 ha trasmesso il film Shooter con Mark Wahlberg, che ha interessato .spettatori con il .% di share. Su Rete4 spazio all'approfondimento giornalistico di Quarto Grado condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero che ha registrato .spettatori con il .% di share. Tv8 ha proposto il reality Pechino Express Fino al Tetto del Mondo che è stato seguito da .spettatori con il .% di share. Sul Nove in onda Fratelli di Crozza, lo show con Maurizio Crozza che è stato seguito da .spettatori con il .% di share. Su La7, Propaganda Live. Il programma di Diego Bianchi ha interessato .spettatori con il .% di share.