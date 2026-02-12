Ascolti tv 11 febbraio: chi ha vinto tra Una nuova vita e One life, testa a testa tra Gerry Scotti e De Martino

Chi ha vinto tra il film di Rai1 One life e la fiction di Canale5 Una nuova vita. Su Rai3, Chi l’ha visto. Su Italia1, la partita di Coppa Italia Bologna – Lazio. Su Rai2, le gare delle Olimpiadi Invernali. In access prime time la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel di ieri mercoledì 11 febbraio.

Gli ascolti TV di ieri, mercoledì 11 febbraio. Rai1 ha trasmesso il film One life. Canale5 ha proposto una nuova puntata della fiction Una nuova vita con Anna Valle e Daniele Pecci. Su Rai3, spazio alla trasmissione Chi l'ha visto? condotto da Federica Sciarelli. Su Rai2 le gare delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. In access prime time, la sfida tra Affari tuoi di Stefano De Martino e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste ieri mercoledì 11 febbraio.

La sfida degli ascolti TV tra One Life e Una nuova vita. Rai1 ha trasmesso One life. Il film con Anthony Hopkins, Johnny Flynn e Helena Bonham Carter si è fermato a 1.802.000 spettatori pari al 10.2% di share. Canale5 ha offerto la terza puntata della fiction Una nuova vita, con Anna Valle, Daniele Pecci e Alessandro Tersigni. La serie ha vinto la gara degli ascolti con 3.044.000 spettatori e il 19.7% di share. Qui le anticipazioni della quarta e ultima puntata, in onda mercoledì 18 febbraio.

Affari tuoi contro La ruota della fortuna: chi ha vinto tra Stefano De Martino e Gerry Scotti. In access prime time, Rai1 ha lasciato spazio al gioco dei pacchi. Protagonista della puntata, Elena dalla regione Veneto. La trasmissione ha registrato 4.812.000 spettatori con il 22.3% di share. Testa a testa con Canale5. L'appuntamento con le frasi da comporre de La ruota della fortuna, programma condotto da Gerry Scotti e Samira Lui, è stato seguito da 4.868.000 spettatori pari al 22.6% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera. Rai3 ha trasmesso Chi l'ha visto. Il programma condotto da Federica Sciarelli ha interessato 1.359.000 spettatori con l'8.2% di share. Su Italia1 spazio alla partita di Coppa Italia Bologna – Lazio che si è conclusa con la vittoria della Lazio ai rigori. L'evento sportivo è stato seguito da 1.761.000 spettatori con l’8.7% di share. Su Rai2, le gare delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 sono state seguite da 2.670.000 spettatori pari al 13.4% di share. Su Rete4, spazio all'approfondimento di Realpolitik. Il programma condotto da Tommaso Labate ha raccolto 548.000 spettatori con il 4.1% di share. Su Tv8, il film Now you see me – I maghi del crimine. Sul Nove, Little Big Italy di Francesco Panella.