Ascolti, testa a testa tra il GF e Vincenzo Malinconico: più di 3milioni di spettatori per la serie Testa e testa agli ascolti tv tra il Grande Fratello Vip e Vincenzo Malinconico- Avvocato d’Insuccesso nella serata del 28 ottobre. Il reality di Canale 5 ha conquistato più di 2milioni e mezzo di spettatori e uno share del 20.6%, mentre la fiction di Rai1 ha raggiunto i 3.544.000 spettatori, pari al 19.9% di share.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Testa a testa agli ascolti tv tra il Grande Fratello Vip e Vincenzo Malinconico- Avvocato d'Insuccesso nella serata di giovedì 28 ottobre. La fiction di Rai1 ha conquistato più di 3 milioni di spettatori con uno share quasi del 20% di share, mentre il secondo appuntamento settimanale del reality di Canale 5, condotto da Alfonso Signorini, ha di poco superato il 20% di share e raggiunto più di 2 milioni e mezzo di spettatori.

Vincenzo Malinconico sfida il GF Vip agli ascolti tv

La fiction Vincenzo Malinconico- Avvocato d'Insuccesso, che ha come protagonista Massimiliano Gallo, ha conquistato più di 3milioni di spettatori (3.544.000) pari al 19.9% di share. Un ottimo risultato soprattuto se confrontato con il Grande Fratello Vip, che nella serata del 28 ottobre si è fermato a poco più di 2milioni e mezzo (2.602.000), con uno share del 20.6%. È stato un testa e testa tra i due programmi, che nella serata appena trascorso si sono giocati il primo posto agli ascolti tv. Il reality di Canale 5, al suo secondo appuntamento settimanale, ha visto l'eliminazione di due concorrenti: Amaurys Perez ed Elenoire Ferruzzi. Quest'ultima ha abbandonato il reality durante la puntata per decisione del pubblico, con un televoto flash che ha raggiunto il 90% di consensi.

Gli ascolti delle altri reti generaliste

Su Rai2 Che c’è di Nuovo? ha interessato 349.000 spettatori pari al 2.2% di share, su Italia 1 Ghost in the Shell ha catturato l’attenzione di 868.000 spettatori (4.7%), su Rai3 Amore Criminale ha raccolto davanti al video 688.000 spettatori pari ad uno share del 3.6%, su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza circa di 1.031.000 spettatori con il 7.2% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 838.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 Hjk Helsinki-Roma ha segnato il 4.9% con 980.000 spettatori mentre sul Nove Only Fun – Comico Show ha catturato l’attenzione di 506.000 spettatori (2.8%).