Ascolti domenica 31 dicembre: chi ha vinto a Capodanno tra Amadeus e Federica Panicucci Come ogni anno si ripete la sfida a distanza tra reti ammiraglie, con L’anno che verrà condotto da Amadeus su Rai1 e Capodanno in musica in onda su Canale 5 con Federica Panicucci. Tra i due programmi un distacco netto, che si amplia rispetto allo scorso anno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Andrea Parrella

115 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come ogni anno da diverso tempo a questa parte, la notte di Capodanno è anche sfida di ascolti tra le principali emittenti della Tv generalista, Rai1 e Canale 5. Da una parte L'anno che verrà, con Amadeus alla guida del tradizionale appuntamento con il pubblico di Rai1 trasmesso da Crotone in occasione del passaggio dal 2023 al 2024. Canale 5 ha invece scelto Genova, dove Federica Panicucci ha presentato la serata per i festeggiamenti del capodanno.

La sfida di ascolti a capodanno tra Rai1 e Canale 5

Un evento che ha sempre visto premiata Rai1, soprattutto per il peso di un appuntamento che si rinnova da sempre, con Canale 5 che prova a stare al passo. Nella serata di ieri, domenica 31 dicembre 2023, su Rai1 L’Anno che Verrà, in onda dalle 20:52 alle 00:56, ha conquistato 6.202.000 spettatori pari al 40.1% di share e, dalle 1:00 alle 1:38, 3.601.000 spettatori pari al 40.7%. Su Canale5 Capodanno in Musica ha coinvolto una media di 2.631.000 spettatori pari al 18.1% di share. Un distacco tra i due programmi che si amplia, considerando che lo scorso anno Amadeus aveva tenuto davanti allo schermo 5.032.000 spettatori pari al 36.9% di share e Federica Panicucci con il suo Capodanno in Musica aveva totalizzato 3.001.000 spettatori con uno share del 20.9%.

Gli ascolti delle altre reti

Su Rai2 La carica dei 101 ha raccolto 1.107.000 spettatori (6.8%). Su Italia1 Now You See Me 2 ha collezionato 490.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai3 il 45° Festival del Circo di Montecarlo ha raccolto davanti al video 1.280.000 spettatori con il 7.9%. Su Rete4 Un amore sotto l’albero viene visto da 288.000 spettatori con l’1.8%. Su La7 la commedia A qualcuno piace caldo ha interessato 319.000 spettatori con il 2%. Su Tv8 Edward mani di forbice ha registrato 195.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Queen – Hungarian Rhapsody Live in Budapest segna 259.000 spettatori (1.9%).