Arisa si scusa con Simona Ventura per il “falsa” a X Factor: “Sei una delle donne più vere della tv”

Durante la puntata di Citofonare Rai 2 Arisa ha voluto chiedere di nuovo scusa a Simona Ventura a 10 anni da quel "Simona sei falsa" urlato dalla cantante alla conduttrice durante una puntata di X Factor quando erano entrambe giudici del programma. Una scena che è entrata nella Storia della trasmissione e anche un meme per gli anni a venire, come sottolinea anche Simona Ventura, padrona di casa assieme a Paola Perego nella domenica pomeriggio di Rai 2, appunto. Arisa, reduce dalla vittoria nell'ultima edizione di Ballando con le stelle e dall'uscita del suo nuovo album "Ero romantica" ha voluto, comunque, rinnovare le scuse alla conduttrice, chiudendo con un abbraccio finale.

"Volevo dire una cosa a Simona Ventura, perché ho ancora adesso la possibilità di rinnovare, a distanza di anni, il mio amore per te" ha cominciato Arisa davanti a una sorpresa Simona Ventura a cui, in passato, la cantante aveva già chiesto scusa. "Volevo dire questa cosa, io già ti chiesi scusa all'epoca ed ero molto giovane e di questa cosa qui mi sono tanto pentita negli anni" stava spiegando Arisa quando Paola Perego ha chiesto di ricordare cosa fosse successo: "Successe una cosa che è entrata nei meme di tutta la vita" ha spiegato ridendo proprio Simona Ventura, prima che la cantante riprendesse parola.

"A X Factor una volte le dissi, presa dall'impulso di una situazione, che era falsa". Arisa ha spiegato che a un certo punto era arrivata a vivere quasi in simbiosi coi suoi artisti ed era diventata "non proprio succube, nell'accezione negativa, ma un po' la loro mamma, vedevo come un pericolo tutto quello che c'era intorno e quindi ebbi questo sfogo nei suoi confronti. Ora posso dire, e lo giuro, ormai ho 39 anni, che ho conosciuto tante donne in televisione e così come tu dici che io sono una delle più belle voci, io ti dico che tu sei una delle donne più vere, che si sono sacrificate di più, più serie. Non ti ho mai sentito parlare male di nessun0, anzi non ti ho mai sorpresa a essere poco leale nei confronti di un'altra donna o di una collega o di un'altra persona, quindi ancora adesso ti chiedo scusa e ti dico che ti voglio tanto bene" ha detto Arisa davanti a una Simona ventura commossa. A quel punto la cantante si è alzata e ha abbracciato la conduttrice.