Antonio Zequila smaschera Estefania e accusa Roger: “Sei arrivato in hotel ubriaco” All’Isola dei Famosi Antonio Zequila ospite in studio continua a mettere in dubbio la coppia formata da Roger ed Estefania. Accusa la modella di avere interesse per un altro naufrago e rivela un retroscena su Roger pochi giorni prima della partenza.

A cura di Giulia Turco

Antonio Zequila ancora contro Roger e Estefania. L’ex naufrago, tornato in studio a Milano dopo la sua eliminazione dall’Isola dei Famosi continua a mettere in dubbio la veridicità della storia d’amore nata tra i due. Nelle puntata in onda martedì 12 aprile, Zequila torna ad incalzare sull’argomento e accusa Estefania di aver recitato una parte fingendo un interesse mai esistito verso il modello.

La verità di Zequila su Estefania e Roger

“Lei in albergo aveva detto chiaramente ‘ A me quel bamboccio di Roger non piace per nulla, mi piace Jeremias, peccato che sia fidanzato’. Io ho ascoltato tutto e c’erano anche diversi testimoni”, racconta Antonio Zequila in studio accusando la modella di essere falsa e di non voler svelare che in realtà il suo flirt con Roger non sarebbe altro che parte di un copione. Estefania nega fino alla fine: “Jeremias è un bel ragazzo ma non è vero, non ho mai detto questo”.

(Roger ed Estefania, puntata di lunedì 11 aprile, foto IPA).

Le accuse contro Roger Balduino

Zequila non si frena e non risparmia accuse anche al modello, che nel frattempo prova a difendere la sua storia con Estefania. “Per come conosco lei non è vero nulla. Guardate che Antonio è un bugiardo. Lui qui ci ha provato con tutte le ragazze”. Zequila gli risponde per le rime svelando un particolare di alcuni giorni prima della loro partenza per le Honduras: “Tu sei un bugiardo! Sei arrivato in albergo la mattina ubriaco che nemmeno avevi dormito la notte prima. Non dire sciocchezze su di me”. Zequila però da quando è rientrato in Italia ne ha davvero per tutti e pochi giorni prima, ospite di Pomeriggio Cinque, aveva gettato fango anche su Jeremias Rodriguez, spiegando che il naufrago aveva atteggiamenti maleducati con tutti, specialmente con suo padre Gustavo. “Ha violato il quarto comandamento di nostro Signore: mentre il padre stava parlando lui ha detto ‘stai zitto, zitto, devi stare zitto’, mortificandolo”.