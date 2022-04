Antonio Zequila contro quelli dell’Isola: “È tutto falso tra Estefania e Roger” Estefania Bernal e Roger Balduino sono i protagonisti di questo momento iniziale dell’Isola dei Famosi 2022, ma per Antonio Zequila è tutto finto.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'isola dei famosi 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Antonio Zequila è un fiume in piena. Divisivo come pochi nel mondo dello spettacolo leggero, dal salotto di Barbara D'Urso dice la sua sui naufraghi con cui, seppur per poco, ha condiviso la partenza di questa nuova edizione. A Pomeriggio Cinque ha provato a fare il punto sugli aspetti più importanti che sono emersi in questi giorni, tra questi la relazione tra Estefania e Roger, che per lui sembra finta. Ha parlato anche di Jeremias e Gustavo Rodriguez. Zequila ha descritto il fratello di Belen Rodriguez come la più maleducata.

Le parole di Antonio Zequila

Estefania Bernal e Roger Balduino sono i protagonisti di questo momento iniziale dell'Isola dei Famosi 2022, ma per Antonio Zequila è tutto finto. I giovani naufraghi sono stati travolti dalla passione in diretta lunedì sera ma Antonio Zequila ci ha visto meglio. Ecco che cosa ha dichiarato:

Allora è assolutamente tutto falso, perché loro due hanno fatto tutto sulla carta. Quando Estefania era in albergo mi ha detto ‘a me Roger non piace affatto, lui è un bamboccio, che ci faccio? A me piace tanto Jeremias, peccato che sia fidanzato'.

Le parole positive, in realtà, non sono quasi per nessuno. Neanche Floriana Secondi si è salvata. Con lei, Antonio Zequila ha trascorso i primi giorni di reality in coppia. Questo, secondo lui, ha pregiudicato tutta la sua esperienza.

Leggi anche Il caso di Silvano dei Cugini di Campagna, la bestemmia nei reality è un format a sé

Le parole su Jeremias Rodriguez

A Pomeriggio Cinque ha parlato anche di Jeremias Rodriguez: a dire di Antonio Zequila, Jeremias ha un atteggiamento maleducato con tutti, specialmente nei confronti di suo padre Gustavo: “Ha violato il quarto comandamento di nostro Signore: mentre il padre stava parlando lui ha detto ‘stai zitto, zitto, devi stare zitto’, mortificandolo”. Poi ha parlato anche di "una cosa segreta" che riguarda Jeremias, alludendo a qualcosa che però Barbara D'Urso non ha voluto ascoltare.