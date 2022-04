Antonio Mezzancella neo papà di Aurora con Georgia Manci, Carlo Conti: “Mi sento un po’ zio” Il cantante e imitatore ha festeggiato di recente la nascita della figlia avuta con la ballerina. Lo annuncia Carlo Conti a Oggi è un altro giorno, facendogli gli auguri: “Si sono conosciuti a Tale e Quale Show”.

A cura di Andrea Parrella

Antonio Mezzancella è diventato papà per la terza volta. Il cantante e imitatore, presenza fissa del pomeriggio di Rai1 da qualche mese, ha festeggiato la nascita di Aurora, concepita con la compagna Georgia Manci. A darne notizia è Carlo Conti, ospite di Oggi è un altro giorno nella puntata del 22 aprile per parlare del suo The Band, il nuovo programma del venerdì sera. Collegandosi con Serena Bortone, Conti ha esordito così, facendo gli auguri all'ex concorrente di Tale e Quale Show:

Approfitto per fare gli auguri ad Antonio Mezzancella e la sua dolce metà per la nascita di Aurora. Mi sento un po' uno zio. Si sono conosciuti a Tale e Quale Show.

"Sono stato un po' l'ultimo ad accorgermi delle cose", ha aggiunto scherzosamente Carlo Conti, ma Mezzancella ha risposto affettuosamente: "Ma è stato tra i primi a sapere la notizia della nascita".

Antonio Mezzancella e Georgia Manci, amore nato a Tale e Quale Show

La coppia si è conosciuta proprio grazie al programma condotto da Carlo Conti su Rai Uno, anni fa infatti l'artista è stato uno dei concorrenti ad aver partecipato mettendo anche in pratica le sue doti abilissime di imitatore per cui si è fatto conoscere dal grande pubblico e grazie alle quali ha continuato a lavorare sia in radio che in televisione. Lei invece è una delle ballerine del cast di Fabrizio Mainini. Galeotto fu lo show storico di Rai1, che li ha fatti conoscere alcuni anni fa.

Dal 2017 Mezzancella e Manci abitano insieme a Roma, e da sempre sono molto riservati: anche sui social sono infatti poche le foto insieme. “Grazie a Tale e Quale io ho trovato l’amore. Venivo da una storia naufragata nel 2015, un matrimonio finito, con due bambine di 9 e 7 anni. Negli studi di Carlo Conti ho conosciuto Georgia, la mia fidanzata”, aveva detto al settimanale Nuovo l'imitatore, che peraltro è già padre di altri due figli nati da un precedente matrimonio

Chi è Georgia Manci, carriera e vita privata

Oltre a fare parte del corpo di ballo del programma storico condotto da Carlo Conti, Georgia Manci sarebbe laureata in Comunicazione all’Università Sapienza di Roma dal 2005 e in questi anni, parallelamente al ballo, è anche insegnante di pole dance. Come ballerina ha partecipato anche ad altre produzioni televisive, dal Festival di Sanremo a Ciak si canta, I Migliori anni, Italia's Got Talent e La Corrida. Anche lei, come Mezzancella, parla raramente della sua vita privata, così come si evince dai suoi profili social, dove predilige immagini del suo lavoro a quelle della vita quotidiana, fatta eccezione per alcuni scatti recenti in cui si è fatta fotografare con il pancione.