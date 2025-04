Antonio Caprarica sulla polemica per lo scatto della principessa Leonor in bikini: “È una ragazza moderna”

video suggerito

Antonio Caprarica, ospite a La Volta Buona nella puntata di mercoledì 9 aprile, è intervenuto sulla polemica per lo scatto in bikini di Leonor di Spagna: "Ha messo in chiaro che è una bella ragazza dei tempi moderni e questo mette la parola fine alla storia".

La fotografia di Leonor di Spagna in bikini ha scatenato le polemiche sia all'interno della Casa Reale, indignata con il settimanale che le ha pubblicate, che all'interno dell'opinione pubblica, spaccata tra chi critica la 19enne e chi la rivista. A commentare la vicenda è stato Antonio Caprarica che, ospite nella puntata di mercoledì 9 aprile, ha detto la sua sulla questione.

La foto di Leonor in bikini: polemiche per lo scatto della principessa

"Non si può neanche andare più in spiaggia?", "Ha tutto il diritto di comportarsi come una ragazza della sua età". Sono solo alcuni dei commenti che si leggono sotto allo scatto di Leonor di Spagna. La fotografia della figlia di Re Felipe, paparazzata in bikini durante una pausa dall'addestramento militare, è finita nel mirino delle polemiche. In molti hanno ritenuto inopportuno da parte della rivista spagnola pubblicare l'immagine, tra chi sostiene che una 19enne dovrebbe essere libera di posare in costume e chi l'ha criticata.

Antonio Caprarica: "Leonor di Spagna ha messo in chiaro che è una ragazza dei tempi moderni"

Nel salotto di Caterina Balivo, Antonio Caprarica interviene sulla vicenda: "La principessa Leonor ha messo magnificamente le cose in chiaro. Ha messo in chiaro che è una bella ragazza dei tempi moderni e questo mette la parola fine alla storia". Ha poi fatto un parallelismo con una vicenda del passato: "Voglio ricordare che Kate, la principessa del Galles, nel 2012 fu fotografata in topless. Si trattò di una delle più vergognose incursioni dei media nella vita privata di queste persone". E ancora: "Mentre Leonor si è messa in bikini al mare, nel caso di Kate era grave perché era all'interno di una proprietà privata a bordo piscina. Lei e il marito erano sposati da appena un anno. Erano foto rubate con il teleobiettivo da oltre un km".