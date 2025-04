video suggerito

Leonor di Spagna paparazzata in costume, le critiche per la foto al mare: "Le principesse non sono intoccabili" Uno scatto di Leonor di Spagna ha scatenato le polemiche tra i sudditi spagnoli. La principessa, figlia maggiore del Re Felipe, è stata paparazzata oin costume da bagno.

Una foto di Leonor di Spagna nel mirino delle polemiche. A scatenare le polemiche dei sudditi, lo scatto in bikini della figlia maggiore di Letizia di Spagna e di Re Felipe. Nei commenti al post della rivista spagnola, che ha messo l'immagine della 19enne in copertina, sono stati in tanti a criticare il settimanale per la scelta.

"La principessa Leonor si rilassa in spiaggia", polemica per lo scatto al mare della figlia di Re Felipe

La famiglia reale spagnola non ha ancora commentato la notizia, ma i sudditi non hanno esitato a farlo al posto loro. Sono tantissimi i commenti al post della rivista spagnola che ha pubblicato in copertina lo scatto in bikini di Letizia di Spagna. È forse questo il motivo per cui l'account del settimanale li ha limitati. Nei messaggi si legge: "È una ragazza normale, può godersi un bagno al mare", "Non si può neanche andare più in spiaggia?", "Ha tutto il diritto di comportarsi come una ragazza della sua età". E ancora:

Adoro la principessa… ma forse dovremmo riflettere su come ci sentiremmo nel vedere noi stessi o nostra figlia sulla copertina di una rivista nazionale di tiro. (…) Dovremmo considerare che non tutto è accettabile solo per vendere. Forse la rivista potrebbe mostrare un po' più di empatia. Non so, è solo un pensiero.

C'è poi chi sottolinea il fatto che sia un personaggio noto: "Se si trova in un luogo pubblico, ovviamente c'è il rischio di essere fotografata, ma questo non dovrebbe essere un problema. Bisogna smettere di pensare che essere monarchici significhi essere intoccabili: anche loro sono esseri umani, esattamente come tutti gli altri. È semplicemente una giovane donna che sta vivendo la sua vita, e genitori, media e opinione pubblica dovrebbero accettarlo". Quale settimana fa, la Casa reale aveva definito inaccettabile la pubblicazione di alcuni scatti della principessa mentre – in pausa da lavoro – si trovava in un centro commerciale.

L'addestramento militare di Leonor di Spagna

"Giornata di sole in Uruguay con i suoi compagni della nave scuola Juan Sebastian de Elcano" si legge nella copertina del settimanale spagnolo. Oltre alla foto della principessa Leonor in bikini, anche un'immagine che la ritrae in t-shirt bianca, pantaloncini di jeans e infradito in PVC. La primogenita del re di Spagna sta continuando il suo addestramento militare che prevedeva come tappa Montevideo. È lì che ne ha approfittato per fare una pausa con i suoi compagni.