Antonino Spinalbese è rientrato nella casa del GF Vip, il video dell’incontro con i gieffini

A cura di Daniela Seclì

Antonino Spinalbese è rientrato nella casa del Grande Fratello Vip. Pochi minuti fa, nella casa più spiata d'Italia è scattato il freeze. Il gieffino è rientrato e ha baciato uno per uno i suoi compagni di avventura. Riprende così il percorso di Antonino Spinalbese nel reality condotto da Alfonso Signorini.

Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese è tornato nella casa

Come dicevamo, Antonino Spinalbese è rientrato nella casa durante un freeze. Ha baciato tutti, inclusi i concorrenti con cui non andava particolarmente d'accordo: "Lo do anche a te un bacio Nikita dai". Quando il freeze è terminato, sono corsi tutti ad abbracciarlo. E ora agli spettatori non resta che prepararsi a un fiume di nuove dinamiche. Alcuni concorrenti, come Giaele De Donà, lo attendevano con impazienza per avere un chiarimento.

Antonino era uscito dalla casa il 31 dicembre scorso

Antonino Spinalbese era uscito dalla casa del Grande Fratello Vip, lo scorso 31 dicembre 2022. La motivazione ufficiale, data sui profili del programma condotto da Alfonso Signorini, era legata ad accertamenti medici. Lunedì 9 gennaio, poi, il conduttore ha spiegato che Antonino era stato dimesso dall'ospedale ed era in isolamento per potere poi rientrare nella casa. In quell'occasione, durante un collegamento, Spinalbese aveva avuto un atteggiamento freddo con Giaele De Donà. Quest'ultima aveva espresso la sua delusione, confidandosi con Nicole Murgia: