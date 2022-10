Antonino saluta Cristina eliminata dal GF Vip e le lascia qualcosa tra le mani: è un regalo per lei Antonino Spinalbese quando ha salutato Cristina Quaranta eliminata al GF VIP le ha lasciato qualcosa tra le mani: in molti su Twitter pensavano si trattasse di una lettera per Ginevra, in realtà l’hair stylist ha fatto un regalo alla sua, ormai ex, inquilina alla quale era affezionato.

A cura di Gaia Martino

Cristina Quaranta ieri sera, nel corso della diretta del GF Vip, ha dovuto abbandonare la Casa, eliminata dal televoto. Antonino Spinalbese le ha lasciato qualcosa tra le mani prima di salutarla pensando di farlo in gran segreto, ma la telecamera ha incastrato il suo gesto. Così i fan dei Gin-Tonic hanno subito pensato si trattasse di una lettera o un oggetto indirizzato a Ginevra Lamborghini. In realtà l'hair stylist ha regalato un suo anello alla sua, ormai ex, inquilina con la quale ha instaurato un rapporto di amicizia.

Il gesto di Antonino Spinalbese per Cristina Quaranta

"Gin-Tonic finitela di farvi i viaggi" hanno scritto alcuni utenti su Twitter per commentare il gesto di Antonino Spinalbese verso Cristina Quaranta prima che quest'ultima abbandonasse la Casa del GF VIP. La telecamera ha mostrato il momento in cui l'hair stylist ha dato la mano alla sua ormai ex inquilina, lasciandole qualcosa. Tra i telespettatori si credeva che avesse lasciato qualcosa da consegnare a Ginevra Lamborghini, in realtà si tratta di un regalo per la Quaranta. Nel daytime di oggi, venerdì 21 ottobre, è andato in onda il confessionale di Spinalbese registrato dopo l'uscita di Cristina.

Cristina è una bellissima persona, il bene che mi ha voluto di base non lo meritavo davvero. Si è mostrata nei miei confronti come una sorella, non sono tanto da questi gesti plateali. Ho cercato di non farmi vedere, ma le ho lasciato un anello. Non vederla nel letto, mi manca già.

"Volevo darle qualcosa prima che uscisse, sono contento" ha poi confessato Antonino a Luca e Carolina nella stanza da letto. "Che carino" ha commentato la gieffina, intenerita dal gesto.

Cristina Quaranta eliminata dal GF Vip dopo la sgridata di Signorini

Cristina Quaranta è stata l'eliminata della puntata di ieri sera al GF Vip, ha perso al televoto contro Giaele De Donà ed è stata così costretta ad abbandonare la Casa. Ma prima ancora del verdetto, Alfonso Signorini l'aveva sgridata per aver utilizzato una parola, precisamente "mongoloide", utilizzata mentre elencava una serie di insulti. Queste le parole del conduttore: