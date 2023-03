Antonella Fiordelisi: “Mai chiesto a Edoardo di scegliere, non frequenta chi ci manca di rispetto” Antonella Fiordelisi nega di avere spinto il fidanzato Edoardo Donnamaria a interrompere il rapporto con alcune delle amiche conosciute al GF Vip, in particolare Nicole Murgia. “Non frequentiamo chi manca di rispetto alla coppia”, ha chiarito.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

“Fuori si sta benissimo, meglio che dentro. Non abbiamo persone che danno fastidio. Siamo incollati da una settimana, tra Milano e Roma non ci siamo mai separati”, comincia così l’intervista che Antonella Fiordelisi ha rilasciato a Casa Chi a poche ore dalla fine della puntata che l’ha vista scontrarsi con Micol Incorvaia fuori dalla Casa. Un’intervista in cui Antonella ha chiarito indirettamente di non avere avuto alcun ruolo in alcune delle decisioni prese dal fidanzato fuori dalla Casa. Si riferiva, probabilmente, anche alla decisione di unfolloware l’amica Micol.

Antonella Fiordelisi: “In Casa godevano nel vedermi stare male”

“Certe persone non vorrei vederle nemmeno per un caffè”, risponde Antonella quando le chiedono quali ex concorrenti frequenterà fuori dalla Casa, “Il GF era un gioco fino a un certo punto, le simpatie e le antipatie sono vere. Certe persone godevano nel vedermi stare male e non voglio averle vicine. Edoardo è diverso da me, si fida più degli amici. Alcune amiche hanno già dimostrato il contrario. Ad altri, come Tavassi, tiene tanto. Credo chiariranno”.

“Nicole Murgia? Edoardo non frequenta chi mi ha fatto stare male”

Antonella ha quindi risposto a chi le aveva attribuito la responsabilità della mancata risposta di Donnamaria ai messaggi di Nicole Murgia: “Nella Casa gli avevo detto che ero stata male per quanto accaduto con Nicole Murgia, ndr) e che non sapevo se sarei tornata con lui. Ci trovavamo in capanna e mi promise che, qualsiasi cosa sarebbe accaduta, non mi avrebbe fatto più male e che non avrebbe avuto nulla più a che fare con queste persone. Non gliel’ho chiesto io”. Infine, ha concluso ribadendo di non volere alcun rapporto con Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: