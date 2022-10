Antonella Fiordelisi ex flirt di Massimo Giletti? Parla il padre della concorrente del Gf Vip Stefano, padre di Antonella Fiordelisi, smentisce l’indiscrezione secondo cui tra la figlia e Massimo Giletti ci sia stato un flirt poco prima che lei entrasse nella Casa del Grande Fratello Vip.

Non ci sarebbe mai stato alcun flirt tra Antonella Fiordelisi e Massimo Giletti. A dichiararlo, dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi a testimonianza dell’indiscrezione, è Stefano, padre della concorrente del Grande Fratello Vip in corso. Intervistato da Casa Pipol, l’uomo ha raccontato che il conduttore di La7 non apparterrebbe alla lista di ex fidanzati della figlia. Al contrario, sarebbe un amico della famiglia Fiordelisi e non un flirt della splendida Antonella.

Stefano Fiordelisi: “Foto di ottobre, erano a cena con un’amica”

“Massimo Giletti? Ma va, quelle foto sono dello scorso ottobre, era una cena c’era anche una sua amica", ha dichiarato il padre di Antonella a proposito delle foto che mostrano la figlia molto vicina a Giletti, “Non è mai stato un suo flirt. Massimo Giletti è un amico di famiglia”. Il settimanale, invece, parlare di un "bacio affettuoso ma non casto", avvicinamento che tradirebbe la conoscenza pregressa tra i due e un certo interesse ad approfondire. Nessuna dichiarazione è arrivata da parte di Giletti, spesso restio a parlare pubblicamente della sua vita privata.

“Ad Antonella Fiordelisi piace Edoardo Donnamaria”

L’uomo ha inoltre fornito la sua benedizione al rapporto tra la figlia e il coinquilino Edoardo Donnamaria. Secondo il papà di Antonella, il volto di Forum l’avrebbe conquistata grazie alla sua personalità. Edoardo la prednderebbe sotto il profilo mentale. Sul piano fisico, però, ad attirarla di più Sare be Antonino Spinalbese:

