Antonella Clerici in finale agli International Format Awards con Jimmy Fallon e Gordon Ramsay

A cura di Ilaria Costabile

Antonella Clerici è tra i finalisti agli International Format Awards, ovvero tra i più importanti riconoscimenti nel settore dell'intrattenimento, nominata da C21 Media insieme a nomi noti come Jimmy Fallon e Gordon Ramsay, nella categoria "Best host of a Television Format", unico nome italiano tra quelli proposti. L'Italia compare come finalista anche in altre categorie, come quella per il "miglior show comico" e quella per il "miglior reality game". Il prossimo 5 aprile si conosceranno i vincitori.

Antonella Clerici unica italiana candidata alla miglior conduzione

Si tratta di un premio con il quale viene riconosciuta ad una rosa di volti noti della televisione, impegnati nell'intrattenimento, la capacità di aver creato un format seguito, divertente e in grado di interessare il pubblico. Viene quindi premiato l'impegno e l'efficacia della conduzione che nel caso di È sempre Mezzogiorno, prodotto dalla Rai e da Stand by me, ha trovato in Antonella Clerici una brava ed accogliente padrona di casa. La concorrenza è piuttosto agguerrita, essendo l'unica italiana in lizza per la categoria. Dovrà, infatti, contendersi il titolo con grandi nomi della tv internazionale come Gordon Ramsay e anche Jimmy Fallon con il suo "That's my Jam".

Gli show italiani nelle altre categorie

La giuria composta da esperti del settore televisivo, tra produttori, ideatori di format e pubblicitari che hanno espresso le loro preferenza tra più di 200 format candidati, ha individuato anche altri programmi italiani in diverse categorie del premio indetto dalla C21Media. Si tratta di "Ritoccati", lo show di Sky Uno prodotto e distribuito dalla Moody Srl nella categoria Miglior brand entertainment dell'anno, a cui si aggiunge "Wild Teens" prodotto e distribuito da Banijay Italia e visibile su Discovery +, in cui un gruppo di ragazzi vengono avviati alla vita e alla realtà agricola, candidato per la categoria Miglior reality game. Altro format italiano, candidato nella categoria miglior show comico dell'anno è "Scemi da Matrimonio" prodotto e distribuito da Star-Srl e visibile su Tv8 e Sky e, infine, "Ti spedisco in convento Italia" nella categoria per il miglior reality show, prodotto da Fremantle per Real Time su Discovery.