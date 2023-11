Anticipazioni Uomini e Donne: “Alessio Pili Stella e Claudia Lenti chiudono la conoscenza” Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, mercoledì 15 novembre, fornite da Lorenzo Pugnaloni: “Alessio e Claudia chiudono la conoscenza. Ida Platano trattiene un uomo. Lite tra Roberta, Aurora e Barbara”.

A cura di Gaia Martino

Oggi, mercoledì 15 novembre, nello studio di Uomini e Donne è stata registrata una nuova puntata del dating show che andrà in onda nelle prossime settimane. Proseguono i percorsi dei protagonisti del Trono Over e stando alle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni, due protagonisti che fino ad ora uscivano insieme, avrebbero deciso di interrompere la loro conoscenza. Ida Platano, diventata nuova tronista stando alle ultime registrazioni, dopo diversi rifiuti ad alcuni uomini scesi per conoscerla, avrebbe deciso di trattenerne uno.

Le anticipazioni di Uomini e Donne

Oggi è andata in scena nello studio di Uomini e Donne una nuova puntata che andrà in onda prossimamente. Nella registrazione di oggi, scrive Lorenzo Pugnaloni, Alessio Pili Stella e Claudia Lenti avrebbero deciso di mettere un punto alla loro conoscenza. Marcantonio e Barbara De Santi, invece, starebbero proseguendo la loro frequentazione. Per Ida Platano, nuova tronista, sarebbero scesi nuovi corteggiatori: nella registrazione precedente la protagonista del Trono Classico avrebbe rifiutato diversi uomini presentatosi per un appuntamento al buio, stavolta la Platano avrebbe deciso di "tenere un ragazzo cubano", si legge. La stessa avrebbe inoltre portato in studio un mazzo di fiori per un ragazzo per "scusarsi di come lo ha trattato" in precedenza. Nelle ultime puntate in studio sarebbe tornato Armando Incarnato, assente però nell'appuntamento registrato oggi. Inoltre, si legge, ci sarebbe stata una furiosa lite tra Barbara De Santi, Aurora Tropea e Roberta Di Padua, protagoniste del parterre femminile.

Silenzio sul Trono Classico

Stando agli ultimi aggiornamenti sulla registrazione forniti da Lorenzo Pugnaloni, non ci sarebbero notizie sul Trono Classico. Nella registrazione di pochi giorni fa, Cristian Forti sarebbe andato a riprendere le corteggiatrici che erano andate via. Virginia Degni sarebbe tornata in studio nonostante fosse molto arrabbiata. Brando, invece, nonostante fosse presente, non si sarebbe reso protagonista dello studio.