Chi è Claudia Lenti, dama del Trono Over di Uomini e Donne Claudia Lenti è la Dama di Uomini e Donne. Oggi esce con Alessio Pili Stella, ha 40 anni e gestisce un B&B a Lecce, dove vive.

A cura di Gaia Martino

Claudia Lenti è una Dama del Trono Over di Uomini e Donne. Di Zevio, vive a Lecce, dove gestisce un B&B. Ha 40 anni ed è single da tre anni, dopo aver chiuso una relazione di 10 anni. Nel dating show di Maria de Filippi ha intrapreso una conoscenza con Alessio Pili Stella con il quale è anche scattato un passionale bacio. La sua frequentazione è stata spesso al centro di un dibattito con Barbara De Santi.

Chi è Claudia Lenti, il lavoro e la passione per gli animali

Claudia Lenti ha 40 anni. È originaria di Zevio, in Veneto, ma vive a Lecce dove gestisce un bed & breakfast. Si è laureata in Giurisprudenza e Scienze Giuridiche ed ha studiato all'Università di Barcellona. Il suo soprannome è "La cici" ed infatti il suo profilo Instagram si chiama laciciclaudia.

Claudia Lenti, Uomini e Donne

Appassionata di animali, la Dama di Uomini e Donne possiede nove gatti, un cane, due papere, due conigli.

La vita privata di Claudia Lenti

Claudia Lenti avrebbe chiuso una lunga storia d'amore – durata 10 anni – prima di presentarsi a Uomini e Donne. La Dama cerca l'amore e desidera sposarsi e diventare madre. Stando a quanto si legge su TvBlog sarebbe stato il fratello a presentarla al programma per tirarle su il morale.

La conoscenza tra Claudia e Alessio a Uomini e Donne

Claudia Lenti a Uomini e Donne ha intrapreso una conoscenza con Alessio Pili Stella. I due, nonostante gli alti e bassi e la presenza di altre dame nella vita del Cavaliere, continuano la loro frequentazione e al centro dello studio due settimane fa si sono scambiati un passionale bacio. Al magazine del programma Claudia Lenti ha dichiarato: "Alessio mi è piaciuto fin da subito e se non gli ho lasciato il numero è perché non amo fare il primo passo e desidero essere corteggiata. Con lui c’è una grande attrazione fisica, mi piacciono le nostre uscite perché insieme ci divertiamo tanto e lo trovo un uomo molto dolce. Ma mi ha dato molto fastidio che lui frequentasse altre persone e il modo in cui in studio si trasforma rispetto a come è quando siamo io e lui. Non so se il suo atteggiamento in pubblico sia una sorta di scudo".