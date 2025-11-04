Anticipazioni Uomini e Donne 4 novembre: un nuovo amore per Gemma, Flavio sempre più vicino a Nicole

Gemma Galgani sembrerebbe pronta a voltare pagina a Uomini e Donne. La dama torinese ha deciso di approfondire la conoscenza con uno dei nuovi cavalieri arrivati in studio per corteggiarla. Il trono di Flavio Ubirti, invece, continua a farsi sempre più complesso. Le anticipazioni della puntata registrata oggi pubblicate in anteprima da Fanpage.it.

Fanpage.it pubblica in anteprima le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne registrata oggi, 4 novembre. Tra le novità più interessanti spicca un ritorno al sentimento: Gemma Galgani sembrerebbe pronta a innamorarsi di nuovo. La dama torinese, volto storico del dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, è uscita in esterna con due dei corteggiatori arrivati in studio per conquistarla e, invece di mandarli entrambi a casa come era accaduto più volte di recente, ha deciso di tenere uno dei due per approfondire la conoscenza anche fuori dallo studio. Si tratta di una novità significativa per Gemma, che dopo la delusione ricevuta da Marito Lenti sembrava ormai restia ad aprire nuovamente il proprio cuore.

Le novità nel trono di Cristiana Anania

Anche il trono di Cristiana Anania registra sviluppi interessanti. La tronista, dopo il bacio a Jakub Bakkour, è uscita in esterna con Ernesto e ha deciso di baciarlo, un chiaro segnale che il rapporto tra i due potrebbe evolversi nel tempo. Jakub, ex tentatore di Temptation Island, non è più l’unico ad aver colpito la giovane, che tuttavia sembrerebbe ancora lontana dal compiere una scelta definitiva.

Il trono di Flavio Ubirti e le tensioni con Martina e Angela

Sul fronte trono di Flavio Ubirti, la puntata ha mostrato un bacio in esterna tra il tronista e la corteggiatrice Nicole Belloni, nei confronti della quale Flavio continua a mostrare una certa predilezione. Questo gesto ha scatenato le reazioni di Martina e Angela, che temono che la scelta sia già maturata e che il tronista stia solo cercando di allungare il percorso pur avendo già nel cuore una favorita. Il colpo di scena, però, è dietro l’angolo: con l’arrivo di Ciro Solimeno sul trono del programma, le dinamiche dei percorsi potrebbero subire un cambiamento significativo.