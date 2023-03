Anticipazioni Belve, Gabriel Garko: “In una scena di sesso mi eccitai, Tinto Brass fermò tutto” Gabriel Garko, ospite di Belve questa sera, ha raccontato a Francesca Fagnani e al pubblico di Rai 2 alcuni retroscena riguardo le scene di sesso girate sul set di Tinto Brass: “Una reazione ci fu, così Tinto Brass disse “stop, spruzzino”. Arrivò una ragazza con l’acqua fredda”.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Belve 2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa sera è in programma la quarta puntata di Belve, lo show di Francesca Fagnani in onda in prima serata su Rai Due. Tra gli ospiti, oltre Heather Parisi e Concita De Gregorio, anche Gabriel Garko che tra le diverse domande a lui riservate, ha beccato anche quelle più bollenti. "Le scene di sesso sul set sono state le più ridicole". Una volta si eccitò sul serio: il regista del film per il quale stava lavorando, Tinto Brass, fermò tutto. Le anticipazioni.

Gabriel Garko e le scene di sesso con Tinto Brass

Gabriel Garko a Belve, nella puntata in onda questa sera di martedì 14 marzo, ha raccontato alcuni episodi riguardo le scene di sesso girate con Tinto Brass alla regia. "Le scene più ridicole? Quelle di sesso. Sono scomode, antisesso. C'è troppa gente intorno. Quando ho fatto il film con Tinto Brass, ci sono state diverse scene belle (forti, ndr). Una volta io ero nudo ma avevo il copri sesso, cioè una calza", le parole dell'attore poi stuzzicato dalla Fagnani. "Tinto Brass ha detto che lei è l'attore più dotato. Ride pure lei" ha scherzato la giornalista.

Garko ha raccontato che una volta, mentre giravano una scena di sesso, si eccitò: il regista fu costretto a interrompere le riprese. "Una volta io ero coricato a pancia in su, la ragazza doveva simulare un atto orale. Il problema fu che lei mi girava intorno, gira e rigira, la reazione c'è stata. Tinto disse stop, "spruzzino". Arrivò una con l'acqua fredda, io ero in imbarazzo totale", il racconto tra l'imbarazzo e le risate.

Il ricordo del primo provino

Gabriel Garko ha poi raccontato del primo provino con Tinto Brass che gli chiese di spogliarsi per guardargli il corpo.