Anticipazioni Amici 25, puntata del 26 ottobre: tre allievi eliminati, tra gli ospiti Emma e Trigno
È stata registrata oggi, venerdì 24 ottobre, la nuova puntata di Amici 25, la cui messa in onda è prevista su Canale 5 domenica 26 ottobre a partire dalle ore 14, subito prima del consueto appuntamento con Verissimo. Per la prima volta quest’anno, alcuni allievi hanno dovuto lasciare la scuola per decisione dei loro insegnanti o come risultato di una sfida. Si ferma così, stando alle anticipazioni diffuse da SuperGuidaTv, la corsa verso il serale di Tommaso, Matilde e Frasa.
Le sfide e gli allievi a rischio eliminazioni, le anticipazioni
Il primo a essere eliminato è stato il ballerino Tommaso, per volontà della sua insegnante Alessandra Celentano, che lo ha ritenuto non ancora pronto a confrontarsi con gli altri compagni.
Anche la ballerina Matilde ha dovuto lasciare la scuola, dopo aver perso la sfida contro la sfidante Paola. A decidere l’esito del confronto è stato il giudice Bernabini, che ha criticato alcune lacune di Matilde, principalmente nei movimenti della parte inferiore del corpo.
Sul fronte cantanti, ad avere perso la sfida è stato Frasa, per volontà della cantautrice Federica Camba, che ha preferito assegnare il suo posto nella scuola a Angie, altra cantante.
Gli ospiti della puntata di domenica 26 ottobre
Ospiti della puntata di domenica 26 ottobre sono state Rossella Brescia ed Emma Marrone, chiamate a giudicare le esibizioni di ballo e canto. Emma ha colto l’occasione per proporre il suo ultimo singolo Brutta storia, mentre ospite musicale è stato Trigno, che ha cantato Ragazzina.
Le esibizioni di canto e ballo
Tra i cantanti, Riccardo si è classificato al primo posto con La mia storia con te, mentre Penelope ha chiuso in ultima posizione, con Emma che le ha consigliato di trovare il suo stile. A rischio sfida sono finiti Plasma e Opi, con il primo che si è offerto di andare in sfida al posto del compagno.
Nel ballo, MariaRosaria ha conquistato il primo posto, mentre Anna è risultata ultima. A rischio sfida sono finiti Alex e Pierpaolo, con la classe che ha deciso di mandare quest’ultimo a sfidare.