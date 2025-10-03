Amici 25, Zerbi attacca Frasa: “Sei un aspirante attore, non un cantante”, la reazione di Anna Pettinelli

Nella scuola di Amici 2025 Rudy Zerbi ha dato a Frasa, allievo di Anna Pettinelli, un compito e non ha risparmiato critiche: “Sei un attore, non un cantante”. Ecco come hanno reagito il ragazzo e la sua prof.

Nella scuola di Amici 2025 i prof cominciano ad assegnare i primi compiti. A non perdere l'occasione è Rudy Zerbi, che ha voluto dare a Frasa, allievo di Anna Pettinelli, un'assegnazione fuori dal suo repertorio con il brano A Te di Jovanotti. "Sei un aspirante attore, non un cantante", ha spiegato. Ecco come hanno reagito i diretti interessati.

Il compito di Rudy Zerbi per Frasa

Come si è visto nel daytime del 3 ottobre, Rudy Zerbi ha voluto mettere alla prova il cantante Frasa, scelto da Anna Pettinelli. Il prof gli ha assegnato un compito, convinto che "il canto sia un'altra cosa" e che il ragazzo abbia sbagliato categoria: "Forse qualcuno ti ha raccontato delle vecchie edizioni di Amici, quando ancora tra le categorie c’era anche la recitazione. Mi spiace dirti, però, che la recitazione ad Amici non c’è più da tanti anni". Il prof non ha risparmiato dure critiche nei confronti dell'allievo: "Che ci sei venuto a fare? Io credo che tu possa diventare un attore studiando tanto. Fai tante, troppe smorfie".

La reazione di Frasa e Anna Pettinelli

Dopo il compito del prof Zerbi, Frasa ha chiesto di incontrare la sua prof Anna Pettinelli. Il cantante è apparso piuttosto preoccupato, ma è stato presto rassicurato: "Che cosa avrà da dire di così importante? Quello che farai tu è naturale”. Pettinelli l'ha poi motivato, spingendolo a dare il massimo e a "dimenticarsi" delle crtiiche, concentrandosi solo sul suo percorso: “Quello che ti dice lui ti deve entrare in un orecchio e uscire dall’altro”.