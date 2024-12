Anna Lou Castoldi senza piercing a Ballando: “Sono a disagio, sto cercando di amarmi anche così”

video suggerito

A cura di Sara Leombruno

Anna Lou Castoldi e Nikita Perotti sono tra i finalisti di Ballando con le Stelle 2024. Nell'esibizione della finale del 21 dicembre i due hanno messo in scena un valzer sulle note di Perfect di Ed Sheeran. A colpire il pubblico, però, è stata soprattutto la nuova immagine della ragazza, che nel video di presentazione dell'esibizione ha anticipato di voler mantenere la sua promessa: "Ho detto che avrei tolto i piercing e l'ho fatto". Alla domanda diretta di Selvaggia Lucarelli, la ragazza ha risposto decisa: "Sì, mi sono sentita a disagio. Ma sto cercando di amarmi senza catalogarmi, sono anche questa".

La nuova immagine di Anna Lou Castoldi

Anna Lou Castoldi ha parlato spesso della sua insicurezza nel suo percorso a Ballando. I piercing, per lei, sono sempre stati una forma di protezione: "Il mio stile è il mio stile, io adoro le cose alternative e mi piace essere uno scolapasta. Però mi piace anche vedermi in un'altra ottica", aveva detto qualche puntata fa. In occasione della finale, la concorrente ha mantenuto la promessa e si è mostrata in una veste tutta nuova, in abiti da principessa e senza piercing: "Ho paura perché rappresentano una corazza per me, ma sono curiosa di capire come si sentirò senza", le parole nel video di presentazione pre esibizione.

La nuova immagine della ragazza è stata molto apprezzata dai giudici. Alberto Matano si è complimentato, dicendo: "Ti trovo più bella e più femminile, hai un'armonia e una gioia che arrivano al cuore". Dello stesso parere anche Ivan Zazzaroni: "Anna è l'elemento fondamentale di questa edizione di Ballando, ti sei raccontata con una sicurezza disarmante".

"Mi sento a disagio, sto cercando di amarmi senza catalogarmi"

Selvaggia Lucarelli è stata tra quelle rimaste più colpite dalla nuova veste di Anna Lou Castoldi: "Ti saresti immaginata in un programma di prima serata su Rai 1 vestita da principessa e senza piercing?", ha chiesto alla ragazza. Decisa la risposta della concorrente: "Mai in un milione di anni me lo sarei immaginato, ma sono felice. Mi sono sentita a disagio, disagio è il mio secondo nome, ma è un disagio umano. Sono sia questo che altro, non mi definisco, sto cercando di imparare ad amarmi senza catalogarmi".