Anna Lou Castoldi: “I miei piercing sono una protezione dal mondo, a volte vorrei vedermi diversa”

Nella puntata di Ballando con le stelle di sabato 23 novembre, Anna Lou Castoldi si è lasciata andare ad una lunga riflessione sulla sua immagine e su quanto l'esperienza nel programma la sta trasformando. Al termine dell'esibizione con Nikita Perrotti, Selvaggia Lucarelli si è complimentata con lei: "Mi piace molto la tua capacità di autoanalisi e il modo in cui hai parlato dei tuoi piercing".

Anna Lou Castoldi ha spiegato che l'essere finita allo spareggio l'ha spinta a dare di più. Nella clip trasmessa prima della sua esibizione ha spiegato quanto l'esperienza nel dance show la stia facendo cambiare:

Non mi sentivo così da un po'. Sto eliminando le mie sovrastrutture. Sono arrivata persino ad avere una crisi esistenziale. Il mio stile è il mio stile, io adoro le cose alternative e mi piace essere uno scolapasta. Però mi piace anche vedermi in un'altra ottica. Mi sono chiesta: non è che non mi sono mai permessa di vestirmi o truccarmi in una maniera semplice e femminile perché è una protezione dal mondo? Perché se mi riempio di piercing e tatuaggi tu mi devi per forza accettare. Io metto su delle corazze ma dentro sono piccola e delicata. Adesso che sono sicura di me penso che forse non ho bisogno di ostentare. So la forza che ho a prescindere da come sono esteticamente. Non lo so. Se arrivo in finale forse mi toglierò i piercing.