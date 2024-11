Ballando con le stelle, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia eliminati allo spareggio

video suggerito

La nona puntata di Ballando con le stelle, in onda sabato 23, si è aperta con lo spareggio tra Anna Lou Castoldi e Nikita Perrotti, Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. La coppia eliminata è stata quella formata da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia.

Le esibizioni delle coppie finite allo spareggio

La prima coppia a esibirsi è stata quella di Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina. "Sabato scorso ho pianto per il dolore, pensavo di essermi rotta qualcosa" ha spiegato l'insegnate di ballo nella clip trasmessa prima della performance. La ballerina ha poi affrontato il passo doble con Paolantoni con la caviglia fasciata. Al termine della danza, Selvaggia Lucarelli ha scherzato con il concorrente: "Francesco, Anastasia ha avuto coraggio ad affidarsi con te dopo che l'hai fatto cadere". Dopo di loro l'esibizione di Anna Lou Castoldi e Nikita Perrotti ha raccolto il favore della giuria, in particolare da parte di Carolyn Smith e Fabio Canino. Per ultimi, Sonia Bruganelli – che ha menzionato le difficoltà nel ballare a causa dei suoi infortuni – e Carlo Aloia. Il loro tango ha ricevuto i complimenti di Guillermo Mariotto: "La vostra migliore performance". "Ho apprezzato i 15 secondi in penombra ma devo dire che è stata un'esibizione dignitosa" ha commentato Selvaggia Lucarelli.

Sonia Bruganelli eliminata, Anna Lou e Francesco Paolantoni salvi

Anna Lou Castoldi e Nikita Perrotti con il 42% dei voti e Francesco Paolantoni e Anastasia Kuzmina con il 39% hanno passato il turno. La coppia eliminata – che ha raccolto solo il 19% dei voti – è stata quella di Sonia Bruganelli e Carlo Aloia. Simone di Pasquale non ha voluto usare la Wild Card, l'opzione che permette di salvare i concorrenti: "Lascio che le cose scorrano naturalmente". C'è ancora la possibilità che i due vengano ripescati.