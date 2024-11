video suggerito

Anna Lou Castoldi allo spareggio, Fabio Canino polemico con gli altri giudici: "Non doveva stare lì"

La puntata di Ballando con le Stelle del 23 novembre si è aperta con lo spareggio tra Sonia Bruganelli, Anna Lou Castoldi e Francesco Paolantino, le tre coppie meno votate della scorsa settimane. In particolare Anna Lou Castoldi è arrivata allo spareggio a sorpresa, soprattutto dopo l'apprezzamento dei giudici nelle prime settimane, con la coppia che è arrivata anche piazzarsi al piano più alto della classifica.

Un esito determinato da votazioni molto negative della giuria nella puntata della scorsa settimana, cosa che Fabio Canino ha sottolineato con chiarezza al momento del suo commento all'esibizione di Anna Lou e Nikita proprio per lo spareggio: "Ovvio che è un errore che siano quaa, non dovrebbero proprio stare allo spareggio, non c'entrano niente con gli altri due, ma i colleghi danno 4 e 5 e quindi succede questo. Ciò detto, vi vorrei un po' più cattivi, arrivati a questo punto".

Lo spareggio si è chiuso poco dopo, ma Anna Lou Castoldi è riuscita a evitare l'eliminazione, salvandosi proprio insieme a Francesco Paolantoni, che nonostante l'infortunio di Anastasia Kuzmina, è riuscito a farla franca. La coppia eliminata è quella composta da Sonia Bruganelli e Carlo Aloia, che comunque avranno la possibilità di rientrare in gara nelle prossime settimane, prima della chiusura del programma.

Anna Lou Castoldi si conferma una delle protagonista di questa edizione di Ballando con le Stelle. Sin dalla prima puntata la concorrente, figlia di Asia Argento e Marco Castoldi, è stata apprezzata per l'impegno e la sintonia con il suo insegnante, ma soprattutto per la sua naturale simpatia. Inoltre sembra esserci una simpatia tra lei e Nikita anche fuori dalla pista. La figlia di Morgan e Asia Argento ha rivelato di stare frequentando Nikita anche lontano dagli studi di Ballando: “Lui sembra elegante, tutto pettinato e preciso. In realtà, l’altro giorno, alle 5 del mattino stava ballando sotto cassa a una mia serata tecno”.