Anna Falchi fa cadere la torta preparata da Ernest Knam a I Fatti Vostri: “Sacrilegio” Nella puntata di venerdì 29 aprile de I Fatti Vostri la conduttrice è protagonista di un goffo incidente in studio. Per fortuna, Salvo Sottile l’ha presa con ironia per “drammatizzare” l’imbarazzo.

A cura di Giulia Turco

Piccolo incidente di percorso per Anna Falchi a I Fatti Vostri, che ha attirato l’ironia del web per aver fatto letteralmente volare a terra una deliziosa torta Profiterole preparata dall’abile pasticcere Ernst Knam. È successo nel corso della rubrica ‘Pasticceria in piazza’, nella puntata di venerdì 29 aprile del programma in onda su Rai 2.

L’incidente di Anna Falchi e la reazione di Salvo Sottile

Come dimostra il video diffuso sulle pagine social in men che non si dica, la conduttrice oscillava fin troppo con il vassoietto con la torta in mano. Il dolce, un succulento Profiterole, era stato preparato dal temibile ‘Re del cioccolato’ Ernst Knam e la moglie Frau, protagonisti della puntata. Mentre Salvo Sottile stava dando la linea per le previsioni del meteo, Anna Falchi ha iniziato a gesticolare per mostrare la torta al pubblico e il Profiterole è volato per aria finendo per schiantarsi a terra. Un episodio che ha creato imbarazzo e ironia al tempo stesso. “Sacrilegio!”, ha esclamato la conduttrice in imbarazzo. “La base è scivolosa”, ha provato a giustificarla Frau. Il conduttore ha deciso di rispondere all’episodio con ironia esclamando: “Finirà a torte in faccia anche oggi” e correndo a riportare il video sulla sua pagina Instagram per “sdrammatizzare” l'accaduto.

Anna Falchi ha da poco compiuto 50 anni

In occasione del suo 50esimo compleanno festeggiato lo scorso 22 aprile, Anna Falchi ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi nella quale ha ripercorso carriera televisiva e trascorsi amorosi. In particolare si è soffermata sulla storia con Fiorello, quando entrambi avevano appena 20 anni. “Fiorello? Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore”, ha confessato. “Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno. Se mi ha fatto soffrire? Sì, abbiamo sofferto”.