La confessione di Anna Falchi: “Dopo che Fiorello mi tradì, non ho più festeggiato il compleanno” Anna Falchi ha compiuto 50 anni e in una recente intervista ha raccontato che non ha mai più festeggiato il suo compleanno da quando scoprì il tradimento di Fiorello, il suo primo grande amore.

A cura di Ilaria Costabile

Anna Falchi ha compiuto 50 anni lo scorso 22 aprile, e in occasione di questo compleanno importante ha rilasciato un'intervista al settimanale Oggi, nella quale ha ripercorso non solo la sua carriera televisiva, ma anche i suoi trascorsi amorosi ricordando che era da quando aveva poco più di vent'anni che non festeggiava il suo compleanno. Precisamente da quando Fiorello l'ha tradita.

Quando Fiorello tradì Anna Falchi

Quello con Fiorello è stato un amore importante, intenso e passionale, forse proprio perché era un sentimento nato quando entrambi erano giovani e all'inizio delle loro carriere. Eppure, priorio lo showman siciliano ha procurato la prima grande ferita sentimentale della bellissima Anna Falchi: "Fiorello? Mi ha tradita. Il mio primo dolore d’amore" racconta al settimanale Oggi, aggiungendo: "Quando è finita, ho dato un mega party in Romagna ed è stata l’ultima volta che ho festeggiato il mio compleanno… se mi ha fatta soffrire? Sì, abbiamo sofferto". Lo aveva ribadito anche su Instagram, in effetti, che non aveva intenzione di festeggiare, ma i colleghi de "I Fatti Vostri" non hanno potuto far passare inosservato un giorno così importante e in studio le hanno fatto una sorpresa.

Dalla storia con Stefano Ricucci all'amore per Andrea Ruggieri

Dopo la storia con Fiorello, poi, sono arrivati nella vita di Anna Falchi altri uomini importanti con cui ha condiviso tanto. Uno dei rapporti più duraturi è stato quello con Stefano Ricucci: "È l’ideale di uomo che tutte vorrebbero accanto. Romantico, generoso, dedicato. Quello è stato il periodo più bello e insieme il più brutto della mia vita." La showgirl, infatti, è rimasta al suo fianco anche nel periodo più buio, quello del carcere, dopo il quale però la storia si è chiusa: "È finita semplicemente perché perdi fiducia in una persona. E perché non volevo vivere con l’ansia che potessero suonare il campanello di casa e riportarlo via". Da ormai dieci anni è legata al deputato di Forza Italia Andrea Ruggieri, con cui ha da poco iniziato una convivenza dalla quale, però, non sono mancate difficoltà: "È un’esperienza che ci sta mettendo alla prova. Facciamo vite diverse con orari diversi. Non mi sono mai sentita tanto sola da quando siamo insieme. Sembra un paradosso ma è così".