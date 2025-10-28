Angelica ad Affari Tuoi fregata dal suo istinto: accetta l’offerta del dottore ma torna a casa delusa

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Affari tuoi 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Protagonista della puntata di Affari Tuoi di questa sera, martedì 28 ottobre, è stata Angelica per la Regione Molise. Ispettore di guardia di finanza, viene da Campobasso e lavora a Pescara: ha giocato accompagnata dalla madre, ispettore della polizia. Dopo una lunga e altalenante partita, ha accettato l'offerta del dottore sul finale: è tornata a casa con 33mila euro, ma il suo pacco ne conteneva 100mila.

La partita di Angelica ad Affari Tuoi

La partita di Angelica è partita con l'eliminazione dal tabellone del pacco nero, dal valore di 10mila euro. Con gli altri tiri a disposizione ha aperto i pacchi da 10 euro, 100 euro, 15mila euro, 20mila euro e 200 euro, e il dottore le ha offerto 38mila euro. "Sicuramente una bella cifra che mi aiuterebbe a realizzare i miei progetti. Vorrei comprare casa a Pescara dove lavoro, vorrei anche realizzare il sogno di mia madre, quello di avere una casa al mare che non ha mai avuto perché ci ha cresciuta da sola. Siamo sempre stati a Campobasso. Purtroppo la cifra non basta, quindi rifiuto", ha dichiarato Angelica prima di tritare l'assegno. Eliminato dal tabellone Gennarino, 30mila euro e 0 euro, il dottore ha richiamato con la proposta di cambio, rifiutato.

Con i tiri successivi ha aperto i pacchi da 200mila euro, 50 euro e 10mila euro: il dottore, allora, le ha offerto di nuovo 38mila euro. Angelica ha ripetuto il suo pensiero: "Ho bisogno di un premio più grande", le parole prima di tritare di nuovo l'offerta. Subito dopo ha aperto il pacco da 300mila euro: per la pacchista è arrivata di nuovo la proposta di cambio, accettata. Ha lasciato il 4 per il numero 11: il suo ex pacco conteneva 5 euro. Poi ha eliminato dal tabellone 75mila euro. Il dottore le ha offerto 15mila euro e Angelica ha commentato: "Questo numero è importante, mi ricorda tante cose della mia infanzia. Ho fatto la scuola militare, il mio numero era 11. Qui ero nella camera 211, l'11 aprile è la data di mia nonna. Mi ricorda tante cose belle, so che c'è un rosso. Ringrazio il dottore, ma rifiuto e vado avanti".

Il finale di Angelica che torna a casa con 33mila euro

Angelica ha aperto il pacco da 500 euro, e il dottore, per la regola dell'alternanza, ha riofferto il cambio, accettato. Ha lasciato inaspettatamente l'11 per il 16, e con il tiro a disposizione ha eliminato dal tabellone 50mila euro. Il dottore le ha offerto 20mila euro: dopo aver tritato l'assegno, ha aperto il pacco da 1 euro ed è rimasta quindi in finale con 20 euro e 100mila euro. Il dottore le ha offerto 33mila euro, Angelica allora ha spiegato: "Ho cambiato perché mia madre è un po' sensitiva. Le ho chiesto in questi giorni se avesse fatto qualche sogno. Mi disse che il 16 sarebbe stato un numero che avrei voluto tenere. Sono ad un bivio, ma l'11 è un numero che è sempre stato positivo per me, credo che i 100 mila euro siano lì. Con 33mila euro non compro casa, ma è un inizio. Accetto l'offerta del dottore". Il suo pacco conteneva 100mila euro.