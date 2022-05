Andreas Muller difende Dario dalle critiche di Alessandra Celentano: “Sei versatile e talentuoso” Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, Andreas Muller ha difeso Dario dalle critiche di Alessandra Celentano che, nel corso della semifinale di Amici, gli hanno causato un crollo e un attacco di panico.

A cura di Elisabetta Murina

Dario Schirone è stato l'eliminato della Semifinale di Amici 21, andata in onda sabato 7 maggio. Il ballerino ha dovuto abbandonare il talent di Maria De Filippi a un passo dalla finale, che quest'anno sarà trasmessa domenica 15 maggio in prima serata su Canale 5. Nel corso della puntata, Dario è scoppiato a piangere per via delle dure critiche che Alessandra Celentano gli ha rivolto. In sua difesa sono intervenuti la maestra Veronica Peparini e, via social, il ballerino professionista Andreas Muller.

Le parole di Andreas Muller

Con una storia pubblicata sul suo profilo Instagram, l'ex vincitore della sedicesima edizione di Amici ha preso le difese di Dario, che per via delle critiche della maestra Celentano ha avuto un attacco di panico e si è lasciato andare alle lacrime, stufo delle continue accuse:

[…] Ognuno può valorizzare chi vuole sempre senza buttar mer*a, oltretutto se mer*a non c'è su altri. […] Sei un ballerino versatile e talentuoso e ahimè sei sempre stato messo sotto pressione per far vedere realmente quanto sei forte. Nella vita incontrerai anche questo quindi può solo averti fatto bene.

Muller si è detto dispiaciuto di aver visto il ballerino, che conosce da diversi anni anche al di fuori del programma, così provato dalla situazione. Ma lui non ha dubbi e crede che sia sempre stato all'altezza del confronto con Michele, allievo di classico, e con qualunque altro compagno:

Mi dispiace sentire assurdità sul tuo conto e sulle tue esibizioni. Mi dispiace vederti spento e triste, ti conosco da anni e so che non sei quel tipo di persona. […] Mi dispiace averti visto in preda a un attacco di panico ma sei stato un professionista perché hai ballato con il panico nel corpo. NON SEI UN BALLERINO CLASSICO e non è quello che vuoi fare nella vita. […] Credo tu sia stato l'unico realmente in grado di mostrare cosa voglia dire passare da uno stile all'altro.

Le parole di Andreas Muller a difesa di Dario

Il crollo di Dario durante la Semifinale di Amici 21

Durante la Semifinale di ieri sera, sabato 7 maggio, si è acceso un confronto tra Alessandra Celentano e Veronica Peparini per via della sfida tra i ballerini Michele, specializzato in classico, e Dario. Quest'ultimo, stanco delle critiche e di sentirsi sminuire dalla maestra Celentano, ha avuto un momento di sconforto ed è scoppiato a piangere. Peparini ha preso con forza le sue difese: "Per i ballerini non è così semplice fare una mia coreografia. Non vuoi sminuire? Ma se tu dici sempre che Dario fa solo quello". A consolare l'allievo sono intervenuti anche Maria De Filippi e Stefano De Martino.