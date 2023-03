Andrea Giambruno, il compagno di Meloni cerca un talk show su Rete 4: “Sta spingendo molto” Sono insistenti le voci di un programma per Andrea Giambruno, che stando a quanto apprende Fanpage.it starebbe spingendo molto per avere un suo spazio che non è garantito. Sul fronte Rete 4 si parla molto di un nuovo talk show per Veronica Gentili nell’inedito spazio del sabato sera.

A cura di Andrea Parrella

Si parla molto in queste ore dell'indiscrezione su un talk show di Mediaset condotto da Andrea Giambruno, compagno 42enne della premier Giorgia Meloni e in forza a Mediaset in qualità di giornalista da circa dieci anni. Stando a quanto riportato da Oggi, infatti, Giambruno è destinato alla conduzione di un talk politico su Rete 4 a partire dal prossimo settembre. Alberto Dandolo sul settimanale aggiunge che si starebbero già svolgendo le prime riunioni per la realizzazione del programma.

Andrea Giambruno su Rete 4 in estate?

Una notizia che pare circolare anche nei corridoi Mediaset, per quanto non ci sia ancora conferma del nuovo incarico a Giambruno. Si vocifera tuttavia che a spingere per ottenere un programma sarebbe proprio il giornalista, che starebbe legittimamente scalciando per avere spazio, pur non avendo fino ad ora condotto alcun programma di questo genere. "Sta spingendo molto per andare in video", si dice nei corridoi dell'azienda.

Se è vero che Rete 4 è ormai una rete interamente declinata all'informazione e all'approfondimento e che Giambruno ha buone chance di ottenere questo spazio, fosse anche solo per l'appeal potenziale legato alla sua fisiologica vicinanza al governo, non è detto che sia l'autunno sia la finestra designata per un suo eventuale debutto. Più facile pensare a un periodo di sperimentazione nel corso dell'estate, per testare la credibilità di Giambruno presso il pubblico. Nello stesso periodo potrebbe esserci la staffetta tra Giuseppe Brindisi e Francesco Vecchi alla guida di Zona Bianca, cosa che doveva già avvenire la scorsa estate, prima che Mediaset cambiasse idea in vista delle imminenti elezioni settembrine.

Veronica Gentili al sabato sera?

Un'altra novità, più imminente, si prospetta invece a Rete 4 e interessa Veronica Gentili, già volto degli approfondimenti politici della rete. La conduttrice di Controcorrente sarebbe infatti destinata a guidare un nuovo talk show al sabato sera, proprio su Rete4. Non ci sono ancora i dettagli dell'operazione, sia per quel che riguarda una data d'inizio, sia per un ipotetico titolo del programma, ma sono buone le probabilità che Gentili venga scelta per guidare questa sperimentazione in una serata inedita e del tutto inusuale per un talk show.