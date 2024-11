Anastasia Kuzmina infortunata, Giovanni Pernice la affiancherà nelle prove a Ballando: “Paolantoni soffrirà”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

Anastasia Kuzmina si è infortunata a Ballando con le stelle. Dopo l'esibizione con Francesco Paolantoni, infatti, ha riportato una lesione al legamento. Per il momento, la ballerina non può appoggiare il piede a terra. Per tenere in gara il concorrente, Milly Carlucci ha deciso di intervenire. Giovanni Pernice affiancherà Anastasia Kuzmina in sala prove ma non la sostituirà.

Come sta Anastasia Kuzmina dopo l'infortunio a Ballando con le stelle

Nella rubrica Ballando segreto, Francesco Paolantoni ha ammesso: "Mi sono sentito male quando ho visto lei che è uscita sorridendo dalla pista, ma appena ha superato la soglia ha urlato". Poi, ha ironizzato: "I ballerini sono come gli scarafaggi, anche se gli togli le zampe continuano a camminare". Anastasia Kuzmina ha aggiornato sulle sue condizioni:

Giovedì potrò provare ad appoggiare il piede a terra. Il dottore ha detto che ovviamente io sono molto cosciente del mio corpo e quindi devo sentire pure io. Innanzitutto si deve sgonfiare e l'edema deve riassorbirsi. Per fortuna non si è rotto niente.

Giovanni Pernice affiancherà Anastasia Kuzmina, farà le prove con Paolantoni

Milly Carlucci ha annunciato di avere coinvolto un altro maestro di Ballando con le stelle per permettere a Francesco Paolantoni di procedere con le prove in vista della puntata di sabato: "Saremo pronti a tutte le evenienze. Lui intanto proverà. Sarà una sala prove a tre. Quindi ci sarà Anastasia a guidare le danze, ma chi lo prenderà sotto le sue grinfie sarà Giovanni Pernice. Adesso entriamo in un ménage à trois, una cosa veramente strana, direi spettacolare". Paolantoni ha scherzato con Pernice:

Io l'ho capito da quando ci siamo sfiorati la prima volta che qualcosa sarebbe accaduto. C'è stata quella chimica. Intanto, grazie!

Giovanni Pernice gli ha fatto eco: "Sì c'è stata dal primo giorno. Infatti, Milly ha sbagliato a fare le coppie". Poi ha aggiunto: "Mi sono offerto volontario perché ho visto del talento. E quindi voglio creare magie su quel dancefloor". Milly Carlucci ha messo in guardia Paolantoni: "Quando sarai uscito dalle grinfie di Giovanni Vernice, saprai cos'è la sofferenza. E potrai interpretare il tango".