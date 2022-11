Amici22: scoppia di nuovo la passione tra Wax e Claudia, Piccolo G sempre più vicino a Federica Nella scuola di Amici22 è raro che non scoppi l’amore. Se tra Wax e Claudia c’è un riavvicinamento dopo un momento di lontananza, tra Piccolo G e Federica è ancora tutto da scoprire.

A cura di Ilaria Costabile

Nella scuola di Amici, ormai, non è raro veder nascere delle simpatie tra gli allievi che finiscono per trascorrere gran parte della giornata insieme tra le mura della casetta e tra una lezione e l'altra. Se tra alcuni di loro è già scoppiata una scintilla come nel caso di Wax e Claudia, altri invece sembrano più timorosi nell'addentrarsi in una conoscenza più approfondita, nonostante l'attrazione sia piuttosto evidente, come è accaduto a Piccolo G e Federica.

Wax e Claudia di nuovo vicini

Le clip mandate in onda durante il daytime parlano chiaro, è difficile equivocare quello che è nato dopo due mesi di vicinanza tra Wax e Claudia. La ballerina e il cantante si sono avvicinati già qualche tempo fa, dimostrando di stare piuttosto bene insieme, ma a causa di alcuni atteggiamenti di lui, si erano allontanati, ma la distanza è durata ben poco, come si evince dal video in cui si sente Wax dire: "Se abbiamo voglia tutte e due di questa cosa qua come te l'ho detta io possiamo andare avanti, altrimenti continuiamo a simpatizzare come amici". La ballerina un po' interdetta gli dice: "Io me la stavo vivendo bene, senza ansie, sto pensando se può funzionare", dopo qualche momento di silenzio i due si guardano per poi abbracciarsi e finendo nuovamente per baciarsi.

L'insicurezza di Piccolo G e Federica

Ad essere di gran lunga più timorosi, invece, sono Piccolo G e Federica. I due sono sempre più vicini e il loro rapporto da scherzoso e complice potrebbe prendere una piega diversa: "Preferisci tutto questo o baci?" chiede la ballerina, "Vado a fare lezione" dice lui intimidito, per poi aggiungere: "Sono in difficoltà". Poco dopo la situazione sembra ribaltarsi con il cantante che chiede a lei: "Di cosa hai paura?" e Federica risponde: "Abbiamo un bel rapporto, metti se venisse rovinato", lui sornione le risponde: "nì", quasi a voler lasciare sospesa una certezza su quello che potrebbe accadere se approfondissero la loro conoscenza.