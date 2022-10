Amici22, Raimondo Todaro getta dell’acqua in viso alla maestra Celentano: “Ma sei scemo?” Alessandra Celentano e Raimondo Todaro discutono su un compito assegnato dal maestro ad uno degli allievi, ma il confronto si conclude in maniera del tutto inaspettata.

A cura di Ilaria Costabile

Nella scuola di Amici, gli allievi si allenano costantemente per tenersi stretto il posto tra i banchi e conquistare di volta in volta la maglia per restare nel talent show di Canale 5, ed è per questo che durante la settimana non mancano i confronti con gli insegnanti. Per commentare il compito chiesto da Raimondo Todaro ad un ballerino di Alessandra Celentano, ovvero Gianmarco Petrelli, i due coach si incontrano alla presenza dell'allievo e si verifica una situazione a dir poco inaspettata, con il maestro di latino che sbeffeggia l'insegnante di danza, in modo non propriamente corretto e che ha spiazzato i presenti alla scena.

La discussione tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro

Secondo la maestra Celentano, il compito assegnato dal collega al suo allievo non era in linea con le capacità di quest'ultimo, ancora acerbo per potersi cimentare in una coreografia con delle difficoltà come quelle richieste da Todaro. Il maestro di latino, dal canto suo, ha scritto nella lettera di non aver visto grandi miglioramenti in queste settimane e quindi ha manifestato il desiderio di vedere Gianmarco in una nuova veste, che potesse dargli l'opportunità di staccarsi dalle solite esibizioni.

Il gesto di Raimondo Todaro

Il confronto tra i due professori è avvenuto davanti agli occhi dei rispettivi allievi e sul finire della chiacchierata, Todaro apre una bottiglina d'acqua la alza verso l'alto e poi la smuove verso il viso della maestra Celentano, buttandole l'acqua in faccia e accompagnando il gesto con la frase: "Oh questo sto dicendo io". Una situazione paradossale, dinanzi alla quale Gianmarco e l'amico non sono riusciti a trattenere una risata, mentre la maestra piuttosto turbata lo guarda con fare interrogativo e anche infastidito asciugandosi il volto e chiedendogli retoricamente: "Ma sei scemo?".