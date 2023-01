Amici22, Raimondo Todaro elimina Eleonora: “Non sei pronta per affrontare il serale” Nella puntata del daytime di Amici22, Raimondo Todaro ha comunicato a Eleonora la sua decisione. La ballerina, secondo il maestro, non è pronta per affrontare il serale e ha deciso di allontanarla dalla scuola.

A cura di Ilaria Costabile

Durante il daytime di Amici22, andato in onda lunedì 30 gennaio, una delle ballerine di questa edizione, ovvero Eleonora, ha ricevuto una inaspettata doccia fredda dal suo insegnante, Raimondo Todaro, che ha deciso di allontanarla dalla scuola perché ritiene non sia pronta per affrontare il serale. Una scelta che ha colpito la giovane allieva, la quale è rientrata in casetta tra le lacrime, costretta a recuperare le sue cose e a lasciare tutti.

La decisione di Raimondo Todaro

Una volta convocata in studio, Eleonora ascolta con attenzione quello che il suo maestro ha da dirle, ed è così che Raimondo Todaro prende parola: "Tu secondo me diventerai una brava ballerina se lavori bene, perché il potenziale ce l'hai, c'è però un lavoraccio da fare e mi sono reso conto che non riusciamo a farlo qui, nel tempo che abbiamo. Però mi piaci come ballerina, però andare avanti non avrebbe senso. Non devi mollare, continua a studiare, capito?". La ragazza, quindi, apre il suo cuore all'insegnante, dicendogli che aveva immaginato potesse essere quello il prossimo step del suo percorso:

Me l'aspettavo devo essere sincera. Mi dispiace, io poi piango subito, non me l'aspettavo ora, però me l'aspettavo in puntata. Quando è finita la puntata ho detto mi sento che la prossima settimana una di quelle sarò io, perché ultima in classifica la prima settimana, sesta la seconda, ultima questa, ultima anche per i miei compagni, ma non perché io mi sento sempre meno degli altri, non è quello il concetto, però se tra due mesi c'è il serale mi rendo conto che questo tempo non basta neanche per me.

La reazione dei ragazzi

L'eliminazione di Eleonora è stata difficile da digerire anche per gli altri concorrenti del talent che, infatti, l'hanno accolta increduli. "Vado a casa" dice tra le lacrime la ballerina varcando la porta della casetta. I suoi compagni gridano all'unisono: "Cosa?". Una notizia che, quindi, ha gettato nello sconforto anche gli altri allievi, come Maddalena e Megan che sono state convocate in studio senza sapere cosa le aspetta.