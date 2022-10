Amici22, la maestra Celentano difende Rita che soffre di discalculia: “Non può rischiare di uscire” Nella puntata di domenica 23 ottobre di Amici, la maestra Celentano e Manuel Lo si scontrano parlando di Rita, dopo aver scoperto che la ballerina soffre di discalculia, che le rende difficile ballare tenendo il tempo delle esibizioni.

Nella puntata di domenica 22 ottobre di Amici, come di consueto, si consumano le sfide tra i vari allievi della scuola, lanciate dai professori che mettono in discussione la permanenza dei ragazzi, mettendoli a confronto con altri aspiranti talenti. Ad aver lasciato qualche dubbio a Manuel Lo è una delle allieve della maestra Celentano, ovvero Rita, che secondo l'insegnante di modern, non è abbastanza convincente nel suo modo di ballare, risultando sempre inespressiva. La ragazza, però, non ha svelato ai docenti e ai suoi compagni di soffrire di discalculia, e questo incide anche sulle sue performance.

L'attacco della maestra Celentano a Manuel Lo

Saputo del disturbo di Rita, la maestra Celentano è immediatamente intervenuta dicendole di non accettare la sfida lanciata da Manuel Lo, perché la difficoltà di dover contare per tenere il tempo della coreografia è un qualcosa che inevitabilmente incide sulla concentrazione e sull'aspetto emozionale di una performance, per cui è giusto che, una volta messa a conoscenza di questo aspetto, la ballerina non rischi di uscire così in fretta. Rita, dal canto suo ha spiegato: "Non l'ho detto perché risulta una giustificazione e non voglio che sia così". Arrivati in puntata, Celentano piuttosto infastidita si rivolge al suo collega che non ha ritirato la sfida:

Manuel Lo, mi sarei aspettata che tu fossi il primo a dire levo la sfida e non rischio di mandarla a casa. É ancora più brava, non lo voleva dire e questo le fa onore.

Il maestro risponde: "Si dovrà mettere in gioco in una sfida, è entrata in gioco ad Amici, quindi no, non lo trovo ingiusto".

Rita decide di sfidare Chiara

La ragazza, quindi, chiede al maestro ulteriori spiegazioni in merito ad alcune frasi scritte nella lettera con cui comunicava la sfida. Chiamato ad intervenire, quindi, Manuel Lo spiega :

Quando dico: “Di grande e difficile soluzione” l’impatto emotivo che mi arriva ogni volta che sali sul palco, non voglio essere cattivo, ma non c’è. La tua emozione arriva a me, Rita, magari a me, a qualcuno a casa arriverà diversamente. Tu devi fare un lavoro con quello che tu hai, tu non hai un problema, è una caratteristica su cui devi lavorare, ci sono ballerini che hanno problemi anche più importanti e sono fantastici.

Alessandra Celentano lo corregge: "Non è una malattia, è un disturbo, in cui lei è più brava degli altri". Rita, intanto, decide di portare avanti la sfida scontrandosi con Chiara e le performance vengono valutate da Kledi, che pur avendo ascoltato la conversazione precedente alle esibizioni dichiara: