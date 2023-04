Amici, Ramondo Todaro: “Celentano rischia di apparire limitata, disposta a fare cose irregolari”

Raimondo Todaro punta il dito contro Alessandra Celentano dopo il guanto di sfida assegnato dalla coreografa e coach di Amici 2023 a Mattia Zenzola. Alessandra, intransigente insegnante di danza classica, ha assegnato al ballerino di latino-americano una coreografia di modern che lo vedrà scontrarsi con Isobel Kinnear. Ricevuta la comunicazione, Zenzola ha evidenziato quanto il guanto rischiasse di essere sbilanciato a favore della collega, a suo agio in uno stile di danza che padroneggia da tempo. A sostenere Mattia nelle perplessità manifestate di fronte alla sfida è stato Todaro, suo insegnante.

Raimondo, registrato lo sfogo del suo allievo, l’ha invitato a pensare alla possibilità di rifiutare il guanto. Fino a oggi, Zenzola non si è mai sottratto di fronte a una prova. Al contrario, più volte ha tentato di impressionare la maestra Celentano cimentandosi in stili diversi dal suo. Un atteggiamento che Todaro non tollera, come si è premurato di rimarcare solo qualche ora fa:

Ti vorrei far riflettere che se vivi questa sottrazione sperando di convincerla, sbagli. Perché lei per i suoi allievi farebbe qualsiasi cosa, regolare e non regolare. Non ci devi nemmeno rimanere male. Al posto tuo, avessi letto una cosa del genere (la lettera con la quale Alessandra comunicava a Mattia le ragioni del guanto di sfida, ndr) mi sarei fatto una risata. Ha il coraggio di dire che non sei versatile, che nel tuo stile non sei particolarmente wow, per quello io punto sulla versatilità? Figlia mia, vuol dire che di latino non capisci una ceppa. Ma secondo me non ci crede manco lei. Non è possibile perché significherebbe che è limitata nel suo mestiere e non credo. Secondo me è una persona intelligente, che sa ma che fa finta di non sapere a convenienza.