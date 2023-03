Amici, le pagelle di Fabrizio Prolli: “Samu è una bomba, Ramon ridicolizzato, Todaro è poco versatile” Il serale di Amici 22 è ormai entrato nel vivo. Su Fanpage.it, il coreografo ed ex professionista del talent condotto da Maria De Filippi, ha espresso il suo giudizio sui concorrenti da Maddalena Svevi e Mattia Zenzola a Samu Segreto. Inoltre, ha fatto un pronostico sul vincitore e ha svelato il nome del coach a cui non vorrebbe essere affiancato. Poi ha parlato di Daniele e Olivia, i figli nati dal matrimonio con Veronica Peparini.

Il serale di Amici è ormai entrato nel vivo. Di puntata, in puntata, i ballerini e i cantanti si stanno sfidando per giungere all'attesa finale prevista a maggio. Anche in questa edizione del talent condotto da Maria De Filippi, non mancano gli scontri tra i professori. L'ultimo, tra Alessandra Celentano e Emanuel Lo, risale a qualche giorno fa. Il motivo del contendere, un guanto di sfida hip hop proposto a un ballerino classico come Ramon Agnelli. Fanpage.it ne ha parlato con Fabrizio Prolli, coreografo di Viva Rai2 ed ex professionista di Amici. Nel corso dell'intervista, il ballerino ha anche espresso il suo giudizio sui concorrenti di questa edizione, da Maddalena Svevi e Isobel Kinnear a Samu Segreto e Mattia Zenzola. Ha fatto un pronostico sul vincitore e ha svelato il nome del coach a cui non vorrebbe essere affiancato. Poi ha parlato di Daniele e Olivia, i figli nati dal matrimonio con Veronica Peparini:

Questa edizione del serale di Amici mi sta piacendo, il livello dei ballerini è tra i più alti degli ultimi anni. Non ricordo un livello simile dai tempi di Sebastian (Melo Taveira, ndr) e Andreas (Muller, ndr), nel 2016. Sono molto, molto bravi. Certo, il mio serale preferito resta quello con Giuliano Peparini, più incentrato sulla spettacolarizzazione del numero. Ora è un format diverso, al centro c’è l’allievo, le sfide, però mi piace. Ti dirò, secondo me, i ballerini quest’anno sono più bravi dei cantanti. Rimangono più impressi.

Ha suscitato dibattito il guanto di sfida hip hop tra Ramon e Samu. Per Alessandra Celentano, metteva in cattiva luce Ramon. Secondo Emanuel Lo, invece, un ballerino che si rispetti, che sia classico o hip hop, ha il dovere di rendere ogni movimento credibile. Chi ha ragione?

Entrambi. Quello che dice Emanuel è vero. Un bravo ballerino, dovrebbe riuscire a rendere gradevole una cosa che non è nelle sue corde. Anche Alessandra Celentano ha ragione. Prendere un ballerino prettamente classico e metterlo a fare hip hop è una ridicolizzazione. La maestra Celentano, però, si scorda che in tempi non sospetti ha fatto la stessa cosa, usando la danza classica contro i ballerini hip hop. C’è un mito da sfatare, non è vero che se sei un bravissimo danzatore di classico, puoi fare tutto. Ti faccio un esempio.

Prego.

Quando ero ad Amici insieme a Veronica (Peparini, ndr), ho provato a coreografare Anbeta Toromani, che è una delle più brave ballerine conosciute in Italia, ma nel modern con un certo tipo di contaminazione, faceva grande fatica. La versatilità è nella testa, non nello stile.

Quindi è giusto che la sfida sia stata annullata?

No, bisognava dare il voto a chi lo meritava, in questo caso Samu. Se fossi stato in Ramon, avrei preparato da professionista il pezzo e poi mi sarei rifiutato di farlo per non rimediare una figuraccia.

Quando hai visto l’esibizione di Ramon cosa hai pensato?

Sembrava il ballo di gruppo dell’asilo. Ho tolto il volume per il disagio. Ho detto: “Oddio poverino, non voglio vedere”. Mi ha fatto tenerezza. Lì non si tratta di coraggio, si tratta di farlo e portarlo a termine, ma io mi sarei rifiutato.

Al netto di quanto accaduto lo scorso sabato, il talento di Ramon mi sembra evidente.

Lui nel classico è veramente bravo, bravo, bravo. Davvero, bravissimo.

Amici 22, il talento di Samu Segreto e Maddalena Svevi

Qual è il tuo parere su Samu Segreto invece?

È una bomba, micidiale, pazzesco. È uno dei ballerini più bravi che ci siano. Fa tutto bene, tecnicamente, a livello espressivo, di dinamica, di stile. È proprio bravo. Poi, io lo conosco da tanti anni, perché ho fatto Pequenos Gigantes e nel programma c’erano lui e Maddalena, erano dei nanetti all’epoca (ride, ndr).

A proposito di Maddalena Svevi, Alessandra Celentano non vede grandi doti in lei. L’ha soprannominata “la gattina”, carina ma nulla di che. Sei d’accordo?

No, no, Maddalena è una bravissima ballerina. Può fare tutto. Può lavorare in qualsiasi tipo di ambiente televisivo e teatrale o compagnia. Quella ragazza ha una tecnica addosso micidiale. È veramente brava.

Come si spiega che sulla stessa ballerina, tu e Alessandra Celentano abbiate pareri così diversi?

Ognuno ha la sua verità. C’è la mia e quella di Alessandra Celentano, che non è l’Oracolo di Delfi. La danza non è settoriale, come pensano là dentro. Non esiste solo classico, moderno, hip hop. Esiste tutto lo scibile umano. L’offerta lavorativa per i danzatori in Italia, proviene soprattutto da tutto ciò che è commerciale, dai musical, dalla televisione, dal teatro, dai videoclip e dai concerti.

Isobel Kinnear sembra mettere tutti d’accordo riguardo al suo talento. Tu stesso l’hai messa al primo posto nella tua classifica personale.

Sì, trovo che sia il tipico talento estero che tutti guardiamo con ammirazione. È davvero brava quella ragazza, stupenda.

Hai lavorato nel programma NemicAmatissima. Isobel mi ricorda la grinta di Heather Parisi. È un paragone azzardato?

È un pensiero che ho fatto anch’io. Ha quella parte folle che aveva Heather Parisi. Secondo me, se la mettesse più in risalto sarebbe fighissima. Però, sì, anche a me la ricorda molto.

"Mattia Zenzola stufa, è sempre uguale": Fabrizio Prolli si è ricreduto

In passato sei stato molto critico nei confronti di Mattia Zenzola, hai detto che è “sempre uguale”, che fa “sbavare le ragazzine per il bel faccino” ma che ti aveva stufato, ti sei ricreduto sul suo conto?

Ho cambiato idea, perché mi sembra che in questo anno sia maturato, proprio a livello personale. Sicuramente la batosta dello scorso anno lo ha aiutato a migliorare. Poi, penso sempre che il modo in cui danzi, rifletta ciò che ti sta succedendo nella vita. Lui ha avuto un upgrade. Dopo l’infortunio, ha dovuto per forza rimboccarsi le maniche. Quindi sì, lo apprezzo di più quest’anno.

Nella classifica dei ballerini che hai pubblicato su Instagram, hai messo Alessio Cavaliere all’ultimo posto. Cosa non ti convince di lui?

In realtà, conosco Alessio e so che è un ballerino pazzesco. Purtroppo non si è ancora visto praticamente nulla di lui, non si è ancora espresso al 100%. Per questo l’ho messo all’ultimo posto.

Se tu facessi il coach ad Amici, da chi preferiresti non essere affiancato tra Alessandra Celentano, Raimondo Todaro e Emanuel Lo?

Todaro. No, no, non mi mettete con lui. Abbiamo due punti di vista completamente diversi. Penso che lui non sia molto versatile nelle cose. Quindi dico lui. Con Alessandra Celentano, invece, mi trovo spesso d’accordo.

Tra i cantanti di Amici c’è qualcuno che ti ha colpito particolarmente?

Mi piacciono Wax e Cricca.

Quest’anno chi credi che possa vincere il talent di Maria De Filippi?

Sai che è difficile? È molto presto e le dinamiche del serale sono diverse da quelle del pomeridiano. Forse nel ballo direi Isobel e Samu. Nel canto Wax o Angelina. Però pure Aaron devo dire che è quotato.

Nei giorni scorsi Giulia Pauselli ha ricevuto delle critiche, solo perché non è ancora al top dopo la gravidanza.

Il pubblico, alcune volte, dovrebbe farsi una domanda e darsi una risposta. Non digitare cacchiate così. Giulia è una professionista e anche una professionista può sbagliare, non c’è niente di male. Può succedere.

Fabrizio Prolli padre di Olivia e Daniele, nati dalla relazione con Veronica Peparini

Tua figlia Olivia balla, ha seguito le tue orme. Tuo figlio Daniele invece?

Daniele ballava, adesso fa cinema. Olivia è ormai nella follia della danza. Se volesse partecipare ad Amici? Mi farebbe piacere. Qualsiasi scelta lei voglia fare, io le starò accanto.

Che padre sei con loro?

Un padre rompiscatole. Tra me e la mia ex moglie (Veronica Peparini, ndr), io sono il cattivo della situazione (ride, ndr). Sono quello che ha i registri di classe sul cellulare, poi però sono un buono. Abbiamo un bellissimo rapporto.

VivaRai2, Fiorello e le proteste di chi non tollera il rumore all'alba

Attualmente sei tra i protagonisti di Viva Rai2, una trasmissione di straordinario successo. In ogni puntata è evidente quanto lavoro ci sia dietro.

È un’esperienza metafisica. La mia giornata inizia alle 4. Andiamo in diretta all’alba. Ballare in quella via, che diventa un palcoscenico, è una cosa veramente nuova. Poi, c’è Luca Tommassini che ha la direzione artistica e mi ha scelto come coreografo. Per me è un grande onore, è una sfida creare dei quadri giorno per giorno, in pochissimo tempo, con dei ballerini che magari arrivano all'alba distrutti, perché non è facile svegliarsi così presto, fare le prove generali prima della diretta, in strada, con il freddo, con i “non costumi” – come li chiamo io – perché siamo sempre mezzi nudi.

Infatti è un mistero come facciate a sopportare il freddo.

Abbiamo sviluppato gli anticorpi credo (ride, ndr). Non voglio dirlo troppo ad alta voce, ma da novembre non ho mai preso un raffreddore o avuto la febbre.

È vero che le persone che abitano in quella zona sono infastidite dal rumore?

È verissimo. La gente si affaccia alle finestre e protesta. Il portiere del palazzo davanti al glass ci strilla sempre, però ormai si sono rassegnati. L’altra mattina c’era Laura Pausini che faceva il concerto. Affacciarsi alle 7 di mattina e vederla cantare, è comunque una cosa figa. Siamo fortunati perché non abbiamo avuto robe gravi, però qualcuno è sceso in ciabatte dicendo di volerci denunciare. Poi tutto si è risolto.

Maria De Filippi e Fiorello, due stacanovisti

È la prima volta che lavori con Fiorello?

Sì. Lavorare con Fiorello è come stare ad ascoltare un Dio. Ha questa forza di improvvisazione. Ho lavorato con tante persone dello spettacolo, ma lui ha una marcia in più, mi dispiace dirlo per gli altri. Sarà la gavetta, con tanti anni di animazione.

Com’è a telecamere spente?

Come lo vedete, un pazzo, un folle. Lui arriva con la Vespa, si ferma con noi, gli piace chiacchierare, ci offre la colazione.

Hai visto dei punti in comune tra lui e Maria De Filippi?

Sono due stacanovisti. I primi ad arrivare e gli ultimi ad andare via. Sono a conoscenza di tutto quello che accade, dai costumi alle coreografie, alla musica, ai testi…tutto. Sono due grandi lavoratori.

Oltre a VivaRai2, cosa bolle in pentola?

Ci sono in progetto tantissimi altri momenti interessanti. Siamo all’Art Village, polo artistico di Roma con la direzione di Luciano Cannito. Abbiamo prodotto Sette spose per sette fratelli, il musical con Diana Del Bufalo, che sta avendo grande successo. E adesso si aprirà una nuova produzione che è Cabaret. Ce ne sono altre due in arrivo, ma non posso ancora annunciare i titoli, sono progetti molto fighi per il teatro, sta rinascendo la cultura di andare a vedere i musical. È una cosa che va tenuta d’occhio e valorizzata.

In futuro, ti piacerebbe tornare ad Amici?

Ma certo, io ad Amici sono stato benissimo. Semmai volessero richiamarmi, assolutamente sì. In altri ruoli, però, come coreografo o come coach.