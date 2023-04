Amici 22, Wax attacca la giornalista che lo critica: “Vatti a comprare un gelato” Wax non accetta le critiche che la giornalista Cristiana Mariani ha rivolto alle sue esibizioni dell’ultima puntata del Serale. Il cantante prima reagisce in modo brusco: “Vatti a comprare un gelato”, poi chiede di avere un confronto con la diretta interessata per capire meglio il suo punto di vista.

A cura di Elisabetta Murina

Wax, ad Amici, non accetta le critiche della giornalista Cristiana Mariani di Quotidiano Nazionale. Come ogni settimana, il cantane legge le pagelle che commentano la puntata del Serale, ma questa volta non si trova d'accordo con le sue parole, ritenendo che non siano oggettive. Per questo, chiede di poter parlare direttamente con lei.

Le critiche della giornalista a Wax e la sua risposta

Wax legge la pagella che la giornalista del Quotidiano Nazionale ha scritto in riferimento alle sue esibizioni della quinta puntata del Serale, andata in onda sabato 15 aprile. Queste le parole di Cristiana Mariani:

Ascoltarlo in "Scusate se parlo di Maria" è come quando si parla al telefono con qualcuno il cui cellulare ha poco campo, solo che nel suo caso è 100% autotune. L'idea della dedicata a Maria De Filippi è carina e tenera, lui è sorridente e simpaticone. Ci provo, sposto la spina dell'antenna: ma è proprio la sua voce ed avere il segnale disturbato. Un pò meglio su "Raffaella è mia", anche se la infarcisce di una fretta alla Gianburrasca che Tiziano Ferro non aveva. Però più godibile senza dubbio rispetto al primo brano.

Il commento del cantante, subito dopo, è stato molto brusco: "Vatti a comprare un gelato Cristiana Mariani, te lo offro io". Poi ha rincarato la dose, non accettando le critiche che gli sono state rivolte: "Posso essere un giornalista anche io, che ho la quinta elementare, per scrivere certe cose. Dalla sua spremuta ne ricavi due vitamine. Cristiana Mariani la saluto, ma soprattutto vorrei sentirla a voce".

Il confronto tra Wax e la giornalista che lo ha criticato

Wax allora ha chiesto di poter parlare con la diretta interessata. Maria De Filippi lo ha raccontato e, il giorno dopo, il cantante ha parlato al telefono con la giornalista. Queste le sue parole:

Quello che ha scritto su di me non riesco a farmelo andare bene, lo ha scritto con delle parole che ritengo offensive. Io non ritengo che sia il modo giusto per commentare un ragazzo di Amici, dalla mattina alla sera non faccio altro che cantare, pur non avendo delle grandissime doti vocali. Quindi fammi sentir dire certe cose da una persona tanto rivelante che è lei mi dispiace e mi fa molto arrabbiare.

La giornalista gli spiega di non avere nulla di personale contro di lui, ma che non le sono piaciute le ultime esibizioni: "Non dico che tu non mi piaci, quelle esibizioni non mi sono piaciute, non tu. Il fatto che tu reagisca in questo modo, mi fa capire che sei davvero un artista. Potresti tranquillamente dire che non ti frega niente e invece no, non solo ti confronti, ma reagisci male".