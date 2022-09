Amici 22, le anticipazioni della seconda puntata: “Sospesa la maglia a un allievo” Registrata la seconda puntata di Amici 22: la pagina fan Amici News ha reso pubbliche le anticipazioni. Un allievo sarebbe stato punito con la sospensione della maglia. “Annalisa e Ornella Vanoni ospiti”.

A cura di Gaia Martino

Nel pomeriggio è stata registrata la seconda puntata del pomeridiano di Amici di Maria de Filippi che andrà in onda su Canale 5, dalle 14, domenica 25 settembre. La pagina fan AmiciNews ha regalato ai seguaci del programma le anticipazioni. Nel primo appuntamento andato in onda la scorsa domenica sono state assegnate le maglie agli allievi. Sebbene i giovani talenti abbiano già preso posto tra i banchi, la classe ufficiale andrà a definirsi nel corso dei mesi e molti volti ammessi potrebbero dover lasciare il posto ad altri sfidanti nella corsa al Serale. Intanto, stando a quanto si legge, il talent show sarebbe già entrato nel vivo con la prima sospensione della maglia.

Le anticipazioni di Amici22: Celentano punisce un suo allievo

AmiciNews ha reso pubbliche le anticipazioni della seconda puntata di Amici 22. Non ci sarebbe stata nessuna eliminazione ma la Maestra Alessandra Celentano avrebbe sospeso la maglia ad un allievo da lei scelto. "Maglia sospesa a Ramon, decisione della Celentano come monito perché ha mostrato tre foto in cui secondo lei non rispetta il decoro che deve mostrare perché non è a casa sua" si legge sulla pagina Twitter del profilo fan. Stando a quanto si legge sarebbero state mostrate le tre foto incriminate, in una c'è il ballerino in canottiera, costume e ciabatte. "Ramon dorme in costume, quando lo hanno fatto uscire gli hanno dato un pigiama e lo hanno poi mostrato in diretta rientrato in casetta con un lungo pigiama blu".

La punizione sarebbe stata giudicata eccessiva dal giovane allievo: "C'è stato un siparietto divertente perché tutti hanno considerato il provvedimento too much (lo stesso ramon ha usato queste parole con la celentano)".

Le prime gare e gli ospiti della seconda puntata

Partite le prime gare nella scuola di Amici. Nella prima di canto, quella dedicata agli inediti, si sarebbero esibiti Aaron, Ndg e Tommy Dali, che sarebbero stati scelti dagli allievi stessi tramite votazione anonima. A vincere sarebbe Aaron: il suo inedito dunque sarà prodotto. Riguardo il ballo, i giovani talenti si sarebbero sfidati in una gara sull'improvvisazione: tra Ludovica, Megan e Samuel, scelti con la stessa procedura spiegata precedentemente, avrebbe vinto la prima. Il suo premio: "Si esibirà il 22 ottobre al Palalottomatica al concerto di Marco Mengoni".

Per finire, gli ospiti della puntata sarebbero stati Annalisa, ex allieva del talent show oggi cantante di successo, e Ornella Vanoni, chiamata a giudicare i giovani talenti per la classifica canto.